اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السياحة في إيطاليا
السياحة في إيطاليا (تعبيرية)

المحظورات صادمة.. إيطاليا تفرض قيوداً صارمة على السياح

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تزامنا مع انطلاق الجميع لمختلف الوجهات السياحية للاستمتاع بالعطلة، يواجه السياح غرامة قدرها 500 دولار لخرقهم قائمة جديدة لقواعد آداب السلوك على شواطئ إيطاليا، تشمل تناول الآيس كريم والوجبات الخفيفة.

عدد السياح الأتراك في منتجع شرم الشيخ المصري زاد 5 أمثال سياحة وسفر سياحة عدد السياح الأتراك في منتجع شرم الشيخ المصري زاد 5 أمثال

وصُدم سكان وسياح سانت أنتيوكو، وهي بلدة تقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في جنوب سردينيا، من قائمة تضم 23 نشاطا محظورا على الشاطئ، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مادة اعلانية

وتشمل القائمة ممارسة الرياضة واستخدام الحجارة لتثبيت مظلة الشمس وتناول أي نوع من الطعام، وحظر إقامة الخيام أو المظلات.

وانتقد السكان ووسائل الإعلام في المدينة القيود التي وضعها إجنازيو لوتشي، رئيس بلدية سانت أنتيوكو، خاصة أن البلدة وجهة شهيرة للسياح الأجانب والإيطاليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهير العالم انضموا إليه.. الإقبال على ثريدز قاتل تويتر فاق التوقعات مشاهير العالم انضموا إليه.. الإقبال على ثريدز قاتل تويتر فاق التوقعات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط