المحظورات صادمة.. إيطاليا تفرض قيوداً صارمة على السياح

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تزامنا مع انطلاق الجميع لمختلف الوجهات السياحية للاستمتاع بالعطلة، يواجه السياح غرامة قدرها 500 دولار لخرقهم قائمة جديدة لقواعد آداب السلوك على شواطئ إيطاليا، تشمل تناول الآيس كريم والوجبات الخفيفة.
وصُدم سكان وسياح سانت أنتيوكو، وهي بلدة تقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في جنوب سردينيا، من قائمة تضم 23 نشاطا محظورا على الشاطئ، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وتشمل القائمة ممارسة الرياضة واستخدام الحجارة لتثبيت مظلة الشمس وتناول أي نوع من الطعام، وحظر إقامة الخيام أو المظلات.
وانتقد السكان ووسائل الإعلام في المدينة القيود التي وضعها إجنازيو لوتشي، رئيس بلدية سانت أنتيوكو، خاصة أن البلدة وجهة شهيرة للسياح الأجانب والإيطاليين.
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