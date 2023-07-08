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السجن تعبيرية

بعد 13 سنة بالسجن.. تعويض بريء عن كل يوم قضاه خلف الأسوار

دبي - العربية.نت
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برأت محكمة ألمانية الجمعة رجلاً قضى أكثر من 13 عاماً في السجن بتهمة قتل امرأة مسنّة عُثر عليها في حوض استحمام.

وكان حُكم على مانفريد غينديتزكي بالسجن المؤبد عقب اتهامه بقتل امرأة تبلغ 87 عاماً في مبنى كان أميناً عليه في العام 2008 من خلال ضربها على رأسها أثناء مشاجرة بينهما ثم إغراقها.

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معركة قانونية طويلة

ودأب غينديتزكي باستمرار على نفي هذه التهمة ضمن معركة قانونية طويلة.

وأصدر قضاة المحكمة الإقليمية في ميونيخ قراراً بأنّ غينديتزكي دينَ عن طريق الخطأ وأمروا بمنحه تعويضاً يبلغ نحو 369 ألف يورو (402 ألف دولار).

"لم تكن جريمة قتل"

وقال ناطق باسم المحكمة "لم تكن جريمة قتل. تمت تبرئته وهو تالياً بريء"، مشيراً إلى أدلة جديدة بيّنت أن ما حصل لم يكن متعمداً.

وأضاف أنّ قرار تبرئة غينديتزكي يستند إلى تقارير خبراء استخدموا أحدث الأساليب التي لم تكن متاحة في السابق.

4915 يوما خلف القضبان

وأشار إلى أنّ غينديتزكي أمضى 4915 يوماً في السجن ظلماً وهي فترة لم يتمكن خلالها من المشاركة في تربية أبنائه أو حاضراً عند ولادة أحفاده.

وتابع "إنها مأساة يصعب وصفها بكلمات".

كذلك، أمرت المحكمة بدفع 75 يورو عن كل يوم قضاه غينديتزكي في السجن، أي ما مجموعه نحو 368 ألف يورو.

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