مهمة خاصة.. تفاصيل صراع العشائر العربية في المدن الألمانية

صراع العشائر العربية في المدن الألمانية، بات أمرا مقلقا للسلطات الأمنية، يهدد الأمن والسلم في ألمانيا، وتصنفه السلطات من الأعمال الإجرامية التي يحاسب عليها القانون الألماني بشدة، ناهيك عن نشاط العصابات العربية وما تقوم به من أعمال الجريمة المنظمة كالسرقة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والعنف وفرض الأتاوات على المحال التجارية والسكان وغيرها.

ففي الخامس والعشرين من نوفمبر من العام 2020 ، استيقظ الألمان على خبر صادم، سرقة متحف القبو الأخضر في مدينة دريسدن بطريقة هوليودية. يتنقل السارقون بكل هدوء أمام كاميرات المراقبة ويسرقون نحو مليار يورو ويخرجون ببطءٍ رغم قرب مركزِ الشرطةِ من المتحف.

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أصابع الاتهام توجهت إلى بعض الشبان من العائلاتِ العربيةِ الكبيرة في ألمانيا، والتي تعرفُ إعلاميا باسم العشائرِ العربية.

صراع كبير بين عائلتين سورية ولبنانية

فيما أثارت هذه السرقة، وما يحدث الآن من صراع كبير بين عائلتين سورية ولبنانية في مدينة إسن الألمانية، الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام في ألمانيا، وماجرى قد يزيد من العنصرية ضد العرب والمسلمين المهاجرين.

ما دفعنا للبحث عن خلفيات هذه العشائر التي يحترف بعض أفرادها عالم الجريمة المنظمة، بحسب تقارير الشرطة.