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من الفيديو

أين اختفت السكة؟.. فيديو رهيب لسائق قطار تجنّب كارثة

دبي - العربية.نت
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في مشهد لا يوصف، استطاع فيه قائد قطار شجاع في أوغندا من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ما جنّب البلاد كارثة من نوع ثقيل.

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فقد تبيّن أن السائق أوقف محرك القطار وسحب الفرامل بعدما اكتشف أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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مشهد لم يحدث من قبل

وتناقلت معلومات عن أن هذا المشهد لم يحدث من قبل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، القطار وقد توقف في منتصف الطريق وسط ذهول المارة.

سرقها اللصوها أم دفنها التراب؟

في حين لفتت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن سكة الحديد قد اختفت بعدما سرقها لصوص سرقوها لغرض بيعها.

وآخرون قالوا أن التراب دفنها، دون إعلان رسمي من السلطات يشرح ما حدث.

يشار إلى أن الفيديو لاقى انتشارا واسعاً عبر تويتر، خصوصا وأن حوادث القطارات عادة ما تكون كارثية وتخلّف ضحايا كثر، وسط إشادات واسعة بتصرف السائق وحكمته.

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