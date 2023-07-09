عسكريتاريا.. ألمانيا تسابق الزمن لتطوير جيشها بعد حرب أوكرانيا

تتناول حلقة "عسكريتاريا"، إعادة البنتاغون تشغيل تجارب الذكاء الاصطناعي بعد توقف دام أشهرا عدة، والتعاون الألماني البريطاني لتطوير ذخيرة دبابات، خارقة للدروع، وتعزيز بولندا لقدراتها الجوية بمروحيات أباتشي. "فقرة على الأرض" تستضيف كريستيان مولينغ - نائب مدير المجلس الألماني للعلاقات الخارجية للحديث عن سعي ألمانيا لتحديث وإعادة هيكلة جيشها بعد عقود من الإهمال.

أما فقرة "أسلحة المستقبل" فتقدم شرحا للقدرات المتطورة لصواريخ APKWS ، بينما تستضيف فقرة "سباق التسلح" كريس كلارك - مدير المشروعات في شركة Safe Lane البريطانية لإزالة الألغام، للحديث عن مخاطر نزع الألغام وأبرز التقنيات الحديثة في هذا المجال.

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وفي الختام، "فقرة أسلحة غيّرت وجه التاريخ" التي تعود بالذاكرة إلى دور B-29، القاذفة التي سددت الضربة القاضية، في الحرب العالمية الثانية.