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لحظة طرح السيدة أرضاً (من الفيديو)

مسلسل العنف مستمر.. شاهد شرطيا يطرح سيدة حاملا أرضاً

الشرطي المتورط تقاعد عقب الحادث الذي تجاهل فيه توضيح السيدة له بأنها حامل في الشهر السادس

العربية.نت
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أثار سلوك عناصر الشرطة الأميركية الغضب في الولايات المتحدة من جديد، لكن حدة الغضب بلغت أوجها هذه المرة، حيث إن الضحية التي تعرضت للعنف سيدة حامل.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حامل ذات بشرة سمراء.

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"لا تلمسني.. أنا حامل"

وبدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون في مايو الماضي، إلا أن وقائعها كشفت خلال الساعات الماضية.

وبعد سجال بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان من بينهم أطفال، سحب أحد عناصر الشرطة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس".

لكن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتماما وسحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً "لا يهمني"، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.

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تقاعد مبكر للشرطي

وقالت السلطات إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد عقب الحادث، الأمر الذي أكدته منظمة حقوق إنسان في الولاية.

وقالت الشرطة الأميركية إنها أجرت تحقيقا في تصرف عنصر الشرطة، أما السيدة الحامل فصرحت في وقت لاحق أنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي شرطي بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر.

وبحسب الشرطة، فقد وجهت إلى الحامل تهمة مقاومة شرطي.

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