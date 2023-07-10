انهيار سدود وشلل بحركة المرور بسبب الأمطار.. شمال تركيا يواجه كارثة

تشهد عدّة ولاياتٍ تركيّة تقع شمال البلاد على البحر الأسود أمطاراً غزيرة أدت لإغلاق الطرق وانهيار بعض الجسور وإيقاف حركة المرور، فيما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية والكوارث التركية من هطول المزيد من الأمطار في منطقة البحر الأسود.

ودعت هيئة الأرصاد والكوارث سكان 15 ولاية ومدينة تركيّة إلى توخي الحيطة والحذر جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي خلّفت أضراراً مادّية كبيرة نتيجة انهيار بعض الجسور وتسرّب المياه إلى المباني والمحّلات والمستشفيات.

مادة اعلانية

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انجراف التربة في بعض المناطق، علاوة على سقوط الصخور في مناطق أخرى.

⛈️ Şiddetli yağış sonrası sular altında kalan Kastamonu Cide’den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. pic.twitter.com/yT6gqRklRw — Yeni Şafak (@yenisafak) July 10, 2023

ومنعت الأمطار الغزيرة سكان عدّة ولاياتٍ من مغادرتها كما هي الحال في زونغولداك وقسطامونو وطرابزون وغيرها من المدن والبلدات التركية الواقعة على البحر الأسود.

ونفت هيئة الأرصاد والكوارث التركية سقوط ضحايا حتى الآن جرّاء الأمطار.

Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki son durum, havadan görüntülendi. pic.twitter.com/AU8XMODWKq — Yeni Şafak (@yenisafak) July 10, 2023

وأعلنت الهيئة أن طريق زونغولداك - اسطنبول مغلق أمام حركة المرور جراء الأمطار الكثيفة.

ورغم أن وسائل إعلام تركية محلّية أعلنت عن فقدان امرأة لحياتها جرّاء الأمطار الغزيرة، لكن هيئة الأرصاد والكوارث الطبيعية لم تؤكد ذلك حتى الآن.

ومن المرجّح أن يستمر هطول الأمطار شمالي تركيا حتى يوم الأربعاء المقبل، بحسب هيئة الأرصاد والكوارث الطبيعية التي حذّرت بدورها كذلك من انجراف التربة في بعض المناطق جراء هطول كمياتٍ غزيرة من الأمطار.

وحوّلت الأمطار الغزيرة شوارع بعض المدن التركية الواقعة على البحر الأسود، إلى ما يشبه بحيرات صغيرة حاصرت السكان في منازلهم ومنعتهم من الخروج منها.

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı. Dereden taşan sular cadde ve sokakları göle çevirdi. pic.twitter.com/2fNXbvmCL0 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 9, 2023

وتحاول الفرق الطبية وفرق الإنقاذ إخراج العالقين في بيوتهم جرّاء الأمطار.

وعادة ما تشهد المناطق الشمالية من تركيا أمطارا غزيرة في مثل هذا الوقت من العام، حيث يتحوّل تعاطي السلطات المحلية معها إلى ما يشبه معركة سياسية بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والأحزاب التي تعارضه.

ويوجّه كلا الطرفين الاتهامات لبعضهما بعضا حيال سوء إدارة البلديات للكوارث الطبيعية.



















من الأمطار في تركيا - تقلا عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية من أمطار تركيا - نقلاً عن وسائل الإعلام التركية