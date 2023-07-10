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هلع بين أهالي الطلبة.. مراهق يطعن معلماً في مدرسة بريطانية

المملكة المتحدة تشهد ارتفاعاً في عدد الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة

لندن - فرانس برس
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هرع أهالي الطلاب إلى مدرسة في قرية تويكسبري الصغيرة في غلوستشر غرب انجلترا بعدما تناقلت الأخبار وقوع حادثة طعن داخلها.

واتضح لاحقا أن تلميذا أقدم على طعن معلم في مدرسة، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية.

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وقالت الشرطة المحلية "إن معلما نُقل إلى المستشفى ويُشتبه في إصابته بالسلاح الأبيض بعد حادث حصل في المدرسة". وأضافت "أوقف مراهق على ارتباط بما حدث".

وشهدت المملكة المتحدة ارتفاعا في عدد الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة.

وفي انجلترا وويلز، ارتُكبت نحو 45 ألف جريمة استخدم فيها سكين أو أداة حادة خلال العام المنتهي في نهاية آذار/مارس 2022، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة.

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وتُشكّل هذه الأرقام زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 34% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 و2011.

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