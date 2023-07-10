فيديو وثّق الجريمة البشعة.. مقتل شاب أردني في أميركا
بسام عبد الرحمن الخطيب كان يعمل في سوبرماركت في نيويورك عندما راح ضحية عملية سطو مسلح من مجرمين ملثمين
8 سنوات من الغربة وتكوين الأسرة ذهبت مهب الريح بعد أن رحل الشاب الأردني بسام عبد الرحمن الخطيب، وهو أب لطفل وطفلة، ضحية جريمة سطو بشعة في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
الشاب الراحل بسام كان يعمل في "سوبر ماركت" بمدينة ستاتين ايلاند في يوم كان من المفترض أن يكون كباقي الأيام، وفي لحظة غدر باغته مجرمان ملثمان أطلقا النار عليه خلال عملية سطو على مكان عمله، ليتوفى على الفور.
أحد أقارب الخطيب قال لـ"العربية.نت" إن الحادثة وقعت فجر يوم الأحد، وتم تبليغ أسرة الشاب المغدور بالحادثة وسط صدمة الأهل والأقارب، مشيراً إلى أن بسام عُرف عنه بأنه صاحب أخلاق عالية ولا يوجد له أعداء وصديق للجميع.
وأكد ابن عمه محمد بأن الجهات الرسمية تتابع القضية مع السلطات الأميركية للقبض على الجناة، مضيفاً أن مراسم الدفن ستتم هناك في أميركا.
من جهته قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لـ"العربية.نت" إن الوزارة تتابع أنباء مقتل أردني في نيويورك، من خلال السفارة الأردنية في واشنطن، التي تنتظر التفاصيل من السلطات الأميركية.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في مكان الحادثة، دخول ملثمين لمكان عمل الشاب الأردني وإطلاق النار عليه وقتله.
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