6 قتلى في هجوم على حضانة للأطفال جنوب الصين.. واعتقال المنفذ

قُتل 6 أشخاص وجُرح آخر في هجوم على دار حضانة في ليانغ يانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين، الاثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.

وقالت: "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ.. واعتقل مشتبه به". ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم.

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إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت عن مصدر بالشرطة أنه حادث طعن، وأن الرجل الموقوف يبلغ من العمر 25 عاماً، وأن الشرطة تحقق في سبب الهجوم. كما وصفت الشرطة الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد".

وقد وقع الهجوم قرابة الساعة 7:40 صباحا، حسبما ذكرت وكالة "نيوز نيتورك" الصينية الرسمية.

وتحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

وسُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.