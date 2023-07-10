اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشرطة الصينية من أمام المستشفى الذي شهد حالة الطعن في شنغهاي - 9 يوليو 2022 رويترز
عناصر من الشرطة الصينية

6 قتلى في هجوم على حضانة للأطفال جنوب الصين.. واعتقال المنفذ

الهجوم وقع في دار حضانة في ليانغ يانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل 6 أشخاص وجُرح آخر في هجوم على دار حضانة في ليانغ يانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين، الاثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.

وقالت: "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ.. واعتقل مشتبه به". ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم.

مادة اعلانية

إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت عن مصدر بالشرطة أنه حادث طعن، وأن الرجل الموقوف يبلغ من العمر 25 عاماً، وأن الشرطة تحقق في سبب الهجوم. كما وصفت الشرطة الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد".

شاهد مقتل أردني في متجر بنيويورك ويمني كان يسير في شارع بالمدينة الأخيرة شاهد مقتل أردني في متجر بنيويورك ويمني كان يسير في شارع بالمدينة

وقد وقع الهجوم قرابة الساعة 7:40 صباحا، حسبما ذكرت وكالة "نيوز نيتورك" الصينية الرسمية.

وتحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

وسُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط