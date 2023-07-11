هاتفه فضحه.. مئات المقاطع الجنسية صورها مدرب كرة لنفسه

أعلنت الشرطة الأميركية أنها ألقت القبض على مدرب كرة قدم "شهير" في ولاية تينيسي بعد العثور على مقاطع فيديو على هاتفه الخلوي ظهر فيها يغتصب فتيانا فاقدين للوعي.

وأفاد بيان صادر عن إدارة شرطة فرانكلين، بأن كاميلو هورتادو كامبوس محتجز في فرانكلين بولاية تينيسي بتهمة اغتصاب واستغلال قاصرات جنسيا مع اتهامات إضافية.

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فتحوا الهاتف لإعادته

فيما تقول الشرطة إنها تلقت البلاغ بعد أن نسي كامبوس هاتفه في مطعم، فاضطر العاملون إلى فتح الهاتف للتوصل إلى مالكه الحقيقي حتى يتمكنوا من إعادته.

وأضافت أن "ما وجدوه، بدلاً من ذلك، كان عشرات مقاطع الفيديو وصور الأطفال غير المعقولة، ولذا اتصلوا بالشرطة".

مئات المقاطع

بحسب شبكة "سي إن إن"، فإن السلطات عثرت على مئات الصور ومقاطع الفيديو المزعجة على هاتف الرجل البالغ من العمر 63 عاما، وفقا للبيان.

المقاطع تظهر كامبوس يغتصب صبية فاقدين للوعي تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما، وهناك ما لا يقل عن 10 ضحايا تم التعرف على 2 منهم.

كان يدعو الأطفال لمنزله

إلى هذا، أشار المحققون إلى أن الضحايا ربما لا يعرفون حتى إنهم تعرضوا للاغتصاب بسبب كونهم في حالة فقدان للوعي.

وقالت السلطات في بيان إن مدرب كرة القدم كان يتردد على الملاعب المدرسية حيث كان يقترب من الأطفال ويدعوهم لاحقا إلى منزله.