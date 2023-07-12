4 في مهمة مستحيلة.. حاولوا الخروج من القارة وهذا مصيرهم

في قصة أشبه بأفلام الدراما سلطت الضوء على معاناة "المهاجرين من إفريقيا"، قام 4 شبان بمهمة شبه مستحيلة من أجل الهجرة خارج القارة.

وأعلنت الشرطة البرازيلية، أمس الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 4 أشخاص قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بعد أن قضوا 13 يوما جاثمين على دفة سفينة مبحرة من نيجيريا.

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وقالت الشرطة الفيدرالية في البرازيل، إن الأشخاص الأربعة اختبأوا داخل مقصورة أعلى دفة السفينة، وهو جزء تغمره المياه في بعض الأحيان، بهدف دخول البلاد خلسة.

وأضافت أنه عثر عليهم من قبل طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا، بعد أن أبحرت السفينة من لاغوس في 27 يونيو.

وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس، أن الأربعة "بصحة جيدة" ولا يعانون من سوء تغذية.

وأفاد بيان للشرطة أن الأشخاص الأربعة "ادعوا أنهم نيجيريون، لكنهم لا يحملون وثائق تؤكد جنسياتهم"، لافتاً إلى أنهم سيبقون قيد الاحتجاز في البرازيل إلى حين إعادتهم لبلادهم.