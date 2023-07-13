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إيمانويل ماكرون (أرشيفية من رويترز)
إيمانويل ماكرون (أرشيفية من رويترز)

رعب في الإلزيه.. "إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون

صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية: "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، وقد "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل"

العربية.نت
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نقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمني قوله، إنه تم إرسال إصبع مقطوعة بالبريد إلى قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار المصدر إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإلزيه استلمت "الطرد" في الفترة ما بين 9 و10 يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم "الباستيل" في 14 يوليو.

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ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، مشيرا إلى أنه "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل".

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وأكد المصدر أنه "تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتورة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة".

وقد رفض قصر الإلزيه، التعليق على الحادثة.

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