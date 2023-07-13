شجار نساء.. شاهد طائرة أميركية تحول مسارها وتهبط اضطرارياً

اضطرت طائرة أميركية كانت في رحلة داخلية بالولايات المتحدة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في أقرب مطار توفر لها، وذلك بسبب غريب وتافه، حيث دخلت سيدتان في مشاجرة على متن الطائرة وهي في الجو ولم يُفلح أي من أفراد الطاقم ولا الركاب في تهدئة الموقف وفض الاشتباك بينهما.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب ونشرته وسائل إعلام أميركية، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، سيدتين أو أكثر يتبادلن الشتائم والصراخ، بينما يتم حثهن على الصمت والهدوء من قبل الركاب الآخرين وأفراد طاقم الطائرة.

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وقالت التقارير إنه بعد محاولات متكررة من طاقم الطائرة لتهدئة الموقف تم تحويل الرحلة الجوية التابعة لشركة "فرونتير إيرلاينز"، والتي كانت في طريقها من فيلادلفيا إلى لاس فيغاس، حيث هبطت الطائرة اضطرارياً في دنفر وتم اقتياد السيدتين من الطائرة وتسليمهما إلى الشرطة.

ويُظهر مقطع فيديو سجله راكب آخر امرأة ترتدي قميصاً أحمر اللون تصرخ بصوت عالٍ وتضرب ذراعيها بينما كان الركاب الآخرون يحاولون إسكاتها.

وفي حين أنه ليس من الواضح ما الذي أثار الخلاف، فإن شبكة "نيوز ناو 8" ذكرت أن المرأة ذات الرداء الأحمر كانت تتشاجر مع راكب آخر كانت تجلس بالقرب منه، ولم يكن أمام طاقم الطائرة خيار سوى فصل الاثنين.

وتصاعدت وتيرة الشجار أكثر عندما أدركت المرأة التي ترتدي القميص الأحمر أنه يتم تصويرها، مما دفعها إلى مواجهة الشخص الذي يصور المشاجرة.

وقال الراكب الذي التقط المحادثة الغاضبة أمام الكاميرا إن الوضع كان مزعجاً للغاية لجميع الركاب على متن الطائرة.

وأفاد أحد شهود العيان أن بعض الركاب الآخرين اضطروا إلى مغادرة الطائرة مؤقتاً للإدلاء بأقوالهم للشرطة. وتمكنت الرحلة بعد ذلك من المغادرة مرة أخرى بمجرد إزالة المرأتين المتشاجرتين، ووصلت إلى لاس فيغاس بعد ساعة من موعدها الأصلي.