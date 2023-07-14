أتذكرون من يتقاضى أجراً لعمل "لا شيء".. ها هو الآن يؤلف كتاباً لم يكتبه

يحلم الكثير من الناس بحياة يتقاضون فيها المال مقابل عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، أو على الأقل عمل القليل جدًا. هذا واقع بالنسبة لموريموتو، المعروف أيضًا باسم الشخص المستأجر الذي لا يفعل شيئًا.

يشعر موريموتو بالإحباط من رتابة وتكرار العمل، وبعد أن استقال من كل وظيفة عمل بها سابقا بسبب اتهامه دائمًا من قبل الرؤساء السابقين وزملائه في العمل بأنه "لا يفعل شيئًا"، قرر بالفعل أن يبحث عن وظيفة "لا يعمل بها شئيا".

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اتهموني.. و"أكدت القول.. بالفعل"

ونظرًا لأنه كان جيدًا جدًا في "لا يفعل شيئًا"، ويمكنه أيضًا أن يفعل ذلك بدوام كامل، قام بتغريد فكرته، وعرض نفسه كخدمة يتم تأجيرها، طالما أنها تنطوي أساسًا على القيام .. "حسنًا، لا شيء".

وقال: "ربما هناك مطعم تريد الذهاب إليه، لكنك تشعر بالحرج في الذهاب بمفردك. ربما لعبة تريد أن تلعبها لكنك وحيد.. لا يمكنني فعل أي شيء سوى إعطاء ردود بسيطة للغاية. في غضون عشرة أشهر، قفز متابعوه من 3000 متابع إلى 100000 (لديه حاليًا أكثر من 400000) ومنذ ذلك الحين تم تعيينه من قبل أكثر من 4000 شخص.

"متسول العصر الجديد"

يقول: "أنا كاتب هاوٍ وفي الوقت الحالي أكتب رواية. عندما أكتب بمفردي، غالبًا ما أشعر بالكسل قليلاً، لذلك أود أن يراقبني شخص ما. أتساءل عما إذا كنت ستجلس أمامي أثناء عملي. قد أقول لك شيئًا من حين لآخر، لكنني في الأساس أود أن تجلس هناك وتمضي الوقت". هذا الطلب البسيط والغريب نوعًا ما شائع بالنسبة لشوجي موريموتو، وهو كاتب مستقل من اليابان يبلغ من العمر 39 عامًا.

قام في البداية بتحصيل نفقات السفر والطعام فقط، ولكن الآن، لتجنب إضاعة الوقت وتقليل حجم الطلبات، يبلغ سعر خدمة شركة Rental Person نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا.

استمتعت برفقة سيدة لتقديم أوراق الطلاق

يتحدث موريموتو عن عمله ويقول: إنه يمكن أن تكون الوظائف مباشرة، مثل الانضمام إلى عميل للحصول على آيس كريم.. صودا - "أعرف مدى صعوبة دخول رجل ياباني إلى مقهى بمفرده وطلب مشروب غازي أو من الآيس كريم، لذلك قلت "نعم "على الفور" - أو مرافقة شخص ما عندما يذهب لتقديم أوراق الطلاق ("لقد كان يومًا ممتعًا بالنسبة لي. شعرت أنني رافقتها من مرحلة إلى أخرى").

يتابع أن البعض الآخر أقل من ذلك، من طلب زيارة شخص ما في وحدة انتحار في المستشفى بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات، إلى الرجل الذي وظفه حتى يتمكن من مشاركة شيء شعر أنه لا يستطيع إخبار أي شخص آخر: إنه قتل شخصًا ما.. منذ ذلك الحين، أعتقد أنني نظرت إلى الناس بطريقة مختلفة، وأدركت أنه حتى الأشخاص الأكثر اعتدالًا واستقامة المظهر ليسوا كما يبدون".

يزورون مكتبي .. لشعورهم بالملل والوحدة

يجد بعض الناس أنه من الأسهل العمل أو الدراسة إذا كان هناك شخص آخر برفقتهم. يستخدم آخرون الزيارة الوشيكة لـ Rental Person كذريعة لتنظيف منازلهم أخيرًا بعد أشهر من تجنبها. والبعض يشعر ببساطة بالملل والوحدة أو يريد أن يُستمع إليه.

على الرغم من أن Rental Person قد ساعدت كثيرًا من الناس بلا شك، حيث عمل موريموتو كنوع من الرفيق والمعالج وفي مواعدة الغداء، إلا أنه ينفي أنه مؤثر - ويقول إن هذا هو الحال حتى عندما لم يتقاض رسومًا مقابل خدماته.

ألفت كتابي.. "من لا شيء"

كتب موريموتو: "أريد حقًا أن أتجنب التفكير في أنني شخص جيد. أنا لست شخصًا جيدًا على الإطلاق ولا أريد أن يتوقع مني الناس أن أكون كذلك". تم وصف الشخص المستأجر بأنه "متسول العصر الجديد". أعتقد أن كونك متسولًا هي طرق محتملة للتواصل مع الناس، وكلمة "جديد" تبدو جيدة، لذلك أشعر بإيجابية تجاه هذه التعليقات.

على الرغم من أنه لم يكتب الكتاب في الواقع، لأن هذا من شأنه أن "يفعل شيئًا ما" - أجرى كاتب ومحرر مقابلة معه وقدم ردودًا بسيطة للغاية - يتمتع موريموتو بسحر منفصل واستنكار صادق للذات مما يعني أنه لا يمكنك المساعدة مثله. وكالعادة لم أفعل شيئًا. لقد شاهدت باهتمام ومفاجأة تطور هذا الكتاب. هناك مفارقة جميلة أن الرجل الذي شعر وكأنه مضيعة للفضاء انتهى به الأمر بوظيفة مُرضية وفريدة من نوعها، وحصل على حوالي 215 ألف جنيه إسترليني، كل ذلك من "عدم القيام بأي شيء".