أميركي استأجر غرفة للإقامة ببريطانيا.. وصدمته حقيقتها

استأجر أستاذ جامعي أميركي غرفة للمبيت في العاصمة البريطانية لندن، عبر أحد المواقع العالمية المعروفة على الإنترنت، وهو الأمر الذي يفعله ملايين المسافرين يومياً الذين يحتاجون لغرفة فندقية من أجل قضاء ليلة أو بضعة أيام، إلا أن هذا الأميركي فوجئ بأن الذي استأجره هو مجرد "دورة مياه" ليس أكثر.

وبحسب المعلومات التي نشرها الأستاذ الجامعي ذاته وتداولتها العديد من وسائل الإعلام فإن الغرفة عبارة عن "دورة مياه" كبيرة الحجم، وضع أصحابها فيها سريراً للنوم يقع إلى جانب المرحاض مباشرة، في مشهد غير مألوف مطلقاً.

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والغرفة التي هي عبارة عن "دورة مياه" فيها سرير مدرجة للإيجار على موقع (Airbnb) العالمي المتخصص بتأجير المدد القصيرة، والذي يلجأ له المسافرون من أجل الحصول على غرفة للمبيت في بلد ما.

السرير بجوار المرحاض

ونشر الأستاذ الجامعي ديفيد هولتز، وهو محاضر في جامعة كاليفورنيا، صورة لمكان الإقامة يظهر سريراً بجوار المرحاض مباشرةً، مع دش ومغسلة في الجهة المقابلة للسرير.

وغرد ديفيد هولتز على "تويتر" قائلاً: "هذا الشعور عندما تصل إلى Airbnb الخاص بك وتدرك أن المساحة بأكملها هي في الأساس مجرد دورة مياه كبيرة وضع المضيف فيها سريراً".

ويقول هولتز إنه شعر لأول مرة أن شيئاً ما قد يكون مختلفاً أو غريباً في هذا المكان، وذلك عندما رأى أن القائمة لا تحتوي على أي مراجعات أو آراء لضيوف سابقين.

واشتكى هولتز إلى شركة (Airbnb) التي قالت إنها ستحقق في الأمر.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن الشركة قولها: "كان فريق خدمة العملاء لدينا على اتصال بهذا الضيف لتقديم الدعم.. نحن نشجع الضيوف على مراجعة جميع الصور، بالإضافة إلى الوصف والتعليقات، قبل حجز الإقامة".