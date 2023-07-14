برنامج "سؤال مباشر".. ما مصير مخطوطات الدرعية؟

استضاف برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية" أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود، الدكتور حمد العنقري، في مقابلة حول مخطوطات الدرعية.

العنقري تحدث عن نجاح الملك عبد العزيز في فرض الأمن وتأمين طرق الحجاج، وحكمته في السيطرة على حادث "المحمل" عام 1344هـ.

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كما أضاف العنقري أن الدرعية كانت ملتقى للجميع سياسيا واقتصاديا ودينيا.

وقال العنقري إن الجيش العثماني استولى على المخطوطات بعد سقوط الدرعية، وجزء من هذه المخطوطات موجود في مكتبة الإسكندرية.

وأشار إلى أن دارة الملك عبد العزيز احتوت على 7000 مخطوط، بعدما أشرف عليها الملك سلمان بن عبد العزيز.