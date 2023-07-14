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شاهد تدافعاً وتضارباً في برلمان كوسوفو.. والنساء ينلن حصتهن
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شاهد تدافعاً وتضارباً في برلمان كوسوفو.. والنساء ينلن حصتهن

اندلع الشجار بعد أن ألقى نائب الماء على رئيس الوزراء البين كورتي بينما كان يتحدث

العربية.نت
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انتشرت مقاطع فيديو لجلسة برلمانية في كوسوفو على مواقع التواصل تظهر كيف تحولت إلى حلبة تضارب وتدافع بين النواب.

واندلع الشجار في برلمان كوسوفو، الخميس، بعد أن ألقى نائب الماء على رئيس الوزراء البين كورتي بينما كان يتحدث عن إجراءات الحكومة لتهدئة التوترات مع الصرب في شمال البلاد.

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وانتقد بعض أحزاب المعارضة في كوسوفو سياسات كورتي في الشمال، والتي أزمت العلاقات مع الحلفاء الغربيين.

يواجه كورتي ضغطا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تهدئة الموقف الذي أسفر عن عنف في مايو/ أيار بعد أن تولى عمد ألبان مدعومون من الشرطة مناصبهم عقب انتخابات قاطعتها الأغلبية الصربية في المنطقة.

وأصيب العشرات في اشتباكات بين الصرب وشرطة كوسوفو وقوات حفظ السلام التي يقودها الناتو، ما أثار مخاوف من صراع مشابه لحرب 1998-99 التي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شخص.

هذا الأسبوع، أعلن كورتي أنه سيقلل عدد أفراد الشرطة الخاصة المتمركزين خارج مقار البلديات الأربع في المناطق ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو وسيجري انتخابات عمد جديدة في كل بلدة.

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وأغضب ذلك المعارضة التي جادلت بأن كورتي "جرب" لشهور وخاطر بموقف كوسوفو الدولي فقط ليتراجع في النهاية.

كان كورتي قد قال إنه يطبق القانون والأمن في شمال كوسوفو مع نشر الشرطة والعمد الألبان الجدد.

وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كورتي على إبقاء العمد في مواقع مختلفة بعيدا عن الشمال حتى تحل الأزمة.

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