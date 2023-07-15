برنامج "الندوة".. مصارعة بين ماسك وزوكربيرغ
خبير: التنافس بين ماسك وزوكربيرغ هو تجاري بالدرجة الأولى
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يرى الخبير في تحليل بيانات منصات التواصل الاجتماعي، مهران كيالي، أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى حلبة مصارعة بين السياسيين.
وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت كيالي إلى أن التنافس بين "إيلون ماسك" و"مارك زوكربيرغ" هو تجاري، بالدرجة الأولى.
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عوائد الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى 500 مليار دولار في 2022.
رئيسة جمعية الذكاء الاصطناعي في السعودية، فاطمة باعثمان، قالت إن الصراع التقني بين منصات التواصل الاجتماعي لن يتوقف. ودعت العرب إلى الإسهام في صناعة منصات عالمية للتواصل الاجتماعي.
باعثمان رأت أن سهولة الخوارزميات هي المعيار الأول لإقبال المتابعين على المنصات.
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