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خاص

وفاة طبيب أردني بصعقة رعدية في أميركا

أحد أقارب الطبيب الراحل تحدث لـ"العربية.نت"

عمان - محمد ساهر الطراونة 
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توفي طبيب أردني إثر صعقة رعدية ضربت منزله يوم الثلاثاء الماضي في ولاية أوكلاهوما الأميركية، وسط حزن كبير بين أهله وأقاربه في الأردن وأميركا.

الطبيب الجراح الأردني هاني برهان الدين البرادعي يبلغ من العمر 52 عاماً، وهو استشاري جراحة القولون، كان برفقة زوجته وطفلته الصغيرة عندما ضربت صاعقة رعدية منزله الكائن بولاية أوكلاهوما الأميركية.

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الصورة من حساب الضحية على فيسبوك
الصورة من حساب الضحية على فيسبوك
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أحد أقارب الطبيب الراحل قال لـ"العربية.نت" إن هاني حاول إنقاذ زوجته وابنته لكنه استنشق كمية كبيرة من الغازات السامة المنبعثة من الحريق، الذي اندلع بسبب الصاعقة، إلى حين وصول فرق الإنقاذ والتي تسببت بإدخاله العناية المركزة ثلاثة أيام ليفارق الحياة بعدها.

الطبيب هاني هو أب لفتاتين هالا وهند، متزوج من الطبيبة الأردنية أروى حارث الحمود، وأتم دراسة الطب العام من الجامعة الأردنية واختص بالجراحة العامة ومن ثم جراحة القولون.

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وتم دفن هاني والصلاة عليه في أميركا وفتح بيت عزاء له في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمان.

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