بسبب حالة طارئة.. مسافرة تدخلت لإنقاذ طائرة فهبطت خارج المدرج

في موقف لا تحسد عليه، اضطرت مسافرة لتولي عجلة القيادة على متن طائرة صغيرة منفذة هبوطا اضطراريا في ماساتشوستس الأميركية شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة، وفق ما أعلنت الشرطة الأميركية.

وحدث الهبوط الاضطراري يوم السبت، بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

#Gravitas | A passenger in the US landed a private plane after its pilot became incapacitated.

The passenger had no prior flying experience, but he landed the single-engine jet safely.@palkisu brings you the story. pic.twitter.com/v9UlVCgpq8 — WION (@WIONews) May 11, 2022

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وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الحادث "أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف".

كما أوضحت أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

فيما لم تذكر السلطات اسم أي من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

حالة خطيرة تهدد حياته

كما نقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته.

وقالت الشرطة إن الراكبة التي هبطت بالطائرة بايبر ميريديان 2006 والتي ليس لديها خبرة بقيادة الطائرات، لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي.

وتجري شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي تحقيقا في الحادث.