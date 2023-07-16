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بعد 10 سنوات.. شاهد لحظة القبض على "سفاح النساء" في نيويورك

دبي - العربية.نت
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ألقت السلطات الأميركية القبض على قاتل متورط بسلسلة جرائم قتل طالت نساء والتخلص من جثثهن على شاطئ جيلجو في مدينة نيويورك، بعد أكثر من 10 سنوات على جرائم مروعة بقيت غامضة دون حل لغزها.

وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض على "سفاح النساء"، يوم الخميس، وهو يتمشى حيث حاصره رجال الأمن واعتقلوه.

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جاء ذلك، بعدما حدده تحقيق أمني جديد كمشتبه به في مارس 2022، عندما ربطه المحققون بشاحنة صغيرة أبلغ أحد الشهود عن رؤيتها عندما اختفى أحد الضحايا في عام 2010، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وريكس إيه هيورمان متهم بقتل 3 نساء من بين 11 رفاتا بشريا على في لونغ آيلاند بين 2010 و2011، إضافة لاتهامه بقتل امرأة أخرى عام 2007.

وتمت مطابقة حمض نووي عثر عليه على شعر إحدى الضحايا ببقايا بيتزا تناولها المتهم وبدأت السلطات تتعقب تحركات المهندس المعماري منذ عام 2022.

وشغلت القضية المجتمع الأميركي لأكثر من 10 سنوات، حيث تصدر اللغز عناوين الصحف المحلية لسنوات عديدة، وسط تشكيل فريق عمل مشترك بين الوكالات مع محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي إضافة إلى إدارات الشرطة المحلية، في محاولة لحل القضية.

فيما نفى هيورمان جميع التهم الموجهة ضده.

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