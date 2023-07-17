أتذكرون فستان الخداع البصري؟.. صاحبه متهم بقتل زوجته

عاد فستان "الوهم البصري" الذي غزا صفحات الإنترنت عام 2015 إلى الواجهة، بعد اتهام الرجل الذي نشر صورته بمحاولة قتل زوجته.

"فستان حماته"

ونال الاسكتلندي كير جونستون (38 عامًا) قبل 8 سنوات شهرة واسعة، بعد أن انتشرت صورة فستان حماته، الذي ارتدته في حفل زفافه عام 2015، حيث أثار الفستان وقتها الجدل بلونه الحقيقي.

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إذ رأى البعض أنه أبيض وذهبي، فيما أصر آخرون على أنه أزرق وأسود.

اتهامات بالقتل

وفي تقرير جديد، أكدت صحيفة "بيبول" الأميركية أن اتهامات وجهت ضد كير جونستون، في المحكمة العليا في غلاسكو اسكتلندا بالاعتداء على زوجته غريس مرارًا وتكرارًا، ومحاولة قتلها، وفقًا لسجلات المحاكم الاسكتلندية.

وقالت السلطات إن جونستون متهم بارتكاب جريمة عنف منزلي ضد زوجته على مدى 11 عامًا، حيث حاول خنقها وهددها بالقتل.

اللون الحقيقي للفستان

من جانبه، نفى جونستون جميع التهم الموجهة ضده، على أن تعقد جلسة استماع أولية في قضيته، قبل إصدار حكم رسمي بحقه العام المقبل.

يشار إلى أن الزوجين اللذين يعيشان في جزيرة "كولونساي" في اسكتلندا، نالا شهرة واسعة بعد قصة الفستان.

وبعد الجدل، كشفا أن الفستان كان باللونين الأسود والأزرق.