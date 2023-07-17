فيديو مؤثر لإنقاذ بحار علق شهرين وسط البحر برفقة كلبته

كشف مقطع فيديو مؤثر عن إنقاذ بحار أسترالي برفقة كلبته بعدما تقطعت بهما السبل لمدة شهرين في المحيط الهادئ، وقد تمكنا من النجاة بفضل شرب مياه الأمطار وتناول أسماك نيئة.
An Australian sailor and his dog have been rescued off the coast of Mexico after spending three months at sea. @LaurenTomasi #9News pic.twitter.com/HDipZfsgzf— 9News Melbourne (@9NewsMelb) July 15, 2023
وقال تيم شادوك البالغ 51 عاما في مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة "ناين نيوز" الأسترالية، إنه يشعر بأنه "بصحة جيدة جدا" رغم تناوله القليل من الطعام والماء.
كما أوضح في مقطع فيديو منفصل حصلت عليه أيضا ناين نيوز "لقد مررت بمحنة صعبة للغاية في البحر".
وأضاف "أنا فقط في حاجة إلى الراحة وطعام جيد لأنني بقيت بمفردي في البحر لفترة طويلة".
وكان تيم شادوك وكلبته "بيلا" أبحرا بمركب من مدينة لاباز الساحلية المكسيكية في نيسان/أبريل، وكان قد خطط للإبحار مسافة ستة آلاف كيلومتر قبل أن يرسي في بولينيزيا الفرنسية.
لكن سرعان ما وجد نفسه عالقا في المحيط الهادئ بعدما ألحقت أمواج عاتية أضرارا بالمركب وعطلت أجهزته الإلكترونية.
وسينقل شادوك و"بيلا" قريبا إلى المكسيك وفقا للمحطة الإخبارية.
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