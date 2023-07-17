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سترة "الخروف الأسود" خلال عرضها في مزاد بدار سوذبي في لندن (رويترز)

"الخروف الأسود".. سترة ديانا الشهيرة في مزاد

العربية.نت - وكالات
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تُعرض سترة "الخروف الأسود"، التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف بسعر تقديري يصل إلى 80 ألف دولار.

والسترة من تصميم علامة "وورم آند ووندرفل" للملابس. وستعرضها دار سوذبي للبيع في مزاد عبر الإنترنت من المقرر أن تقيمه خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر.

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في يونيو 1981

وارتدت ديانا السترة أول مرة في يونيو 1981 وكانت حينها تشاهد الأمير تشارلز وهو يمارس لعبة البولو قبل شهر من زواجهما، مما يثير تكهنات بخصوص أهميتها.

كما تحمل السترة صورة لخروف أسود وسط مجموعة من الخراف البيضاء.

وكان السكرتير الخاص للأميرة الراحلة قد أعاد السترة إلى "وورم أند ووندرفل" لإصلاح قطع بها.

قطعة بديلة

لكن العلامة التجارية أرسلت قطعة بديلة إلى الأميرة في ذلك الوقت، وهي القطعة التي ارتدتها ديانا والتُقطت لها بها بعض الصور عام 1983.

وعثرت جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة "وورم أند ووندرفل"، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية بمنزلها في مارس.

فيما يتوقع أن تجلب السترة ما بين 50 ألف دولار و80 ألف دولار.

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