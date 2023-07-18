بالفيديو.. مكبرات الصوت أحدث صيحات الغش بالأردن

في ظاهرة غريبة وطارئة على المجتمع الأردني، استعمل مجموعة من الأشخاص سماعات المساجد في محافظة البلقاء بالأردن، لـ"تغشيش" طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك خلال تأديتهم امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

الأشخاص المتورطون بنقل الإجابات للطلبة استنفدوا جميع المحاولات التي باءت بالفشل بسبب التواجد الأمني الكثيف أمام المدارس، ليحاولوا بالتفكير بطريقة أخرى، حيث توجهوا إلى المساجد القريبة من المدارس وبدأوا بنقل الإجابات للطلبة بصوت مرتفع عبر مكبرات الصوت المخصصة للأذان، بعد أن تسربت لهم ورقة الأسئلة من داخل المدرسة بطريقة غير معروفة.

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إجراء من الوزارة

وزارة التربية لم تصمت كثيراً على هذه الحادثة، حيث قررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، نقل 4 مراكز امتحانية في السلط إلى أخرى.

وشمل القرار نقل مركز الكرامة الثانوية للبنات إلى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل قاعة عيرا الثانوية بنات رقم/2 إلى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل مركز امتحان يرقا الثانوية المختلطة إلى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط، ونقل قاعة امتحان عيرا الثانوية المختلطة رقم /1 إلى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط، كما شمل القرار إلغاء هذه المراكز في الدورات القادمة، واقتصارها على المراكز الداخلية.

وجاء قرار اللجنة بسبب تعرض هذه المراكز لمحاولات كبيرة للمشاغبة على الامتحان والتأثير على مجرياته، والمساس بأمنه، وحفاظا على سلامته وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

من جانبه قال مصدر في وزارة التربية والتعليم لـ"العربية.نت" إنه سيتم ملاحقة كل من تورط في تعكير صفو الامتحانات في البلقاء، مشيراً إلى أن المساس بهيبة الامتحان يعد مجرما في القانون الأردني.

زيارة تفقدية

ومن جانبه، زار رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة محافظة المفرق وتفقد سير امتحانات الثانوية العامة (التَّوجيهي) في قاعة مدرسة الأساسية الأولى للذُّكور وقاعة مدرسة الملك عبدالله الثَّاني للتميز للإناث في محافظة المفرق.

وخلال جولته على قاعات امتحانات الثانوية العامة التي رافقه خلالها وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث الدكتور عزمي محافظة، أكَّد الخصاونة أهميَّة مرحلة الثَّانوية العامة (التوجيهي) كمسار موجِّه لمستقبل الطَّلبة والطَّالبات الأكاديمي والعملي، وحرص الحكومة على تطويرها بما يتناسب مع أهميِّتها ويلبِّي الطُّموحات ومتطلَّبات التَّحديث.

كما ثمن رئيس الوزراء دور كوادر وزارة التَّربية والتَّعليم التَّدريسيَّة والإداريَّة في ضمان حُسن سير امتحانات الثانوية العامة والكفاءة العالية في متابعتها والإشراف على جميع مراحلها.

وأشاد الخصاونة بدور نشامى مديريَّة الأمن العام وجهودهم المبذولة في تهيئة الأجواء والظُّروف الملائمة لطلبة الثَّانويَّة العامَّة لأداء امتحاناتهم بيُسر وسلاسة.