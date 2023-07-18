لاحظ ردة فعل الأمير ويليام بالصورة على انبهار زوجته بممثل بريطاني

يعتقد كثيرون من البريطانيين، بحسب تعليقات كتبها بعضهم في مواقع الإعلام المحلي ووسائل التواصل، أمس الاثنين، أن الأمير ويليام "لم يكن مرتاحا" من نظرات مرفقة بانبهار أنثوي حماسي، لاحظه على زوجته "أميرة ويلز" كيت ميدلتون، حين كانت تدردش الأحد مع الممثل البريطاني James Norton في نهائي بطولة ويمبلدون العالمية لتنس الرجال بلندن.

وأكثر ما أثاره، وربما أشعل فتيل غيرته، أن الأميرة نسيت على ما يبدو أنه كان بقربها وهي تتحدث إلى الممثل المولود قبل 37 عاما في لندن، لأن الدردشة دامت أكثر مما يلي مصافحة عابرة عادة، وفقا لما يمكن استنتاجه مما نشرته صحيفة Express البريطانية، مرفقا بالصورة التي تنشرها "العربية.نت" رئيسية أعلاه، ويتطرق إليها الفيديو المعروض أدناه، وفيها يبدو الأمير البالغ 41 سنة، وهو ينظر باستغراب إلى زوجته المبتهجة بحديثها مع الممثل الذي نسي بدوره أن شريكته الممثلة الإنجليزية Imogen Poots كانت برقته أيضا.





ولم يسع "المراقبون الملكيون" كما يسمون أنفسهم، سوى التعليق بتحفظ على ما ظهر من ردة فعل الأمير ويليام على حديث الأميرة كيت بحماس مع نجم مسلسل Happy Valley الدرامي الشهير. إلا أن أحد التويتريين سبح عكس التيار، وكتب تغريدة حمّالة للأوجه، قال فيها: "التقت كاثرين، أميرة ويلز، بالممثل جيمس نورتون اليوم، فتوقف ويليام للحظات عن الدردشة مع الممثلة ريتشل وايز، ليلقي نظرة خاطفة على زوجته" في إشارة "ماكرة" إلى أنه كان يراقبها.

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إلا أن آخرين نزلوا إلى ميدان التصدي لما قد تتوالد بسببه شائعات أكثر، فوافق كثيرون منهم على أن جيمس نورتون سيحل مكان مواطنه Daniel Craig للعب دور جيمس بوند، وأن "أميرة ويلز" كانت تتحدث معه الأحد عن هذا الشأن بالذات، لذلك استغرب الأمير ويليام حديثها عما لم يكن يعلم بأنه من اهتماماتها، وفي تلك اللحظة التقط أحدهم الصورة التي ظهر فيها وكأنه يشعر بالغيرة. أي أن كل شيء كان أشبه بزوبعة في فنجان، وهكذا كان.