البحار التائه يعود لليابسة بعد 3 أشهر.. وما رواه عن نجاته "معجزة"

البحار الأسترالي الذي أنقذه قارب تونة مكسيكي بعد أن طاف في البحر مع كلبه بيلا لمدة ثلاثة أشهر "ممتن" لكونه على قيد الحياة بعد أن وطئت قدمه على اليابسة للمرة الأولى منذ أن بدأت محنته.

وكشف تيموثي ليندساي شادوك (54 عامًا)، أنه نجا بفعل تناول "الكثير من السوشي" بعد نزوله يوم الثلاثاء في مدينة مانزانيلو المكسيكية من قارب الصيد "ماريا ديليا" الذي أنقذه.

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"أشعر بخير. أشعر بأنني أفضل بكثير مما كنت عليه"، أخبر شادوك، مبتسمًا، بلحية طويلة ونحيفًا، الصحافيين على رصيف الميناء في المدينة الساحلية على بعد 210 أميال غرب مكسيكو سيتي.

"لم أكن متأكداً أني سأعيش"

"إلى القبطان وشركة الصيد التي أنقذت حياتي، أنا ممتن للغاية"... قال شادوك متابعا: "أنا على قيد الحياة ولم أفكر حقًا في أنني سأعيش''، مضيفًا أنه وكلبه "المذهل" بصحة جيدة.















أبحر رجل سيدني في أبريل من مدينة لاباز المكسيكية متوجهاً إلى بولينيزيا الفرنسية الاستوائية، لكنه تاه بسبب سوء الأحوال الجوية بعد أسابيع من رحلة 3700 ميل.

وقال إن آخر مرة رأى فيها اليابسة كانت في أوائل مايو / أيار عندما أبحر من بحر كورتيز متوجهاً إلى المحيط الهادئ. كان هناك قمر مكتمل. وصف شادوك نفسه بأنه شخص هادئ يحب أن يكون بمفرده في المحيط.

"المحيط يحيا داخلنا.. مضغت الكثير من السمك النيئ"

عندما سئل عن سبب انطلاقه من شبه جزيرة باجا المكسيكية لعبور المحيط الهادئ، كافح شادوك لتقديم تفسير. وقال "لست متأكدًا من أنني أمتلك الإجابة على ذلك، لكنني أستمتع كثيرًا بالإبحار وأحب أهل البحر. إن حياة البحر تجعلنا جميعًا نتشابه. المحيط فينا. نحن المحيط". قال شادوك إنه كان مؤمنًا جيدًا، لكن عاصفة دمرت أجهزته الإلكترونية وقدرته على الطهي. نجا هو وبيلا على الأسماك النيئة. قال مازحا "لقد كان علي مضغ الكثير من السوشي"، وأشار إلى مدى "النحافة "التي أصبح عليها.

وروى شادوك كانت هناك "أيام كثيرة، كثيرة، كثيرة سيئة" في البحر، لكنها كانت جيدة أيضًا. قال "الطاقة، التعب هو الجزء الأصعب". قضى الوقت في إصلاح الأعطال وبقي إيجابيًا من خلال السباحة "للاستمتاع فقط بالوجود في الماء. "كنت أحاول أن أجد السعادة في داخلي، ووجدت ذلك كثيرًا بمفردي في البحر. سأبحر مجددا، وأستمتع فقط بالتواجد في الماء".

قال شادوك إنه عندما رصدت مروحية قارب التونة طاف شادوك على بعد 1200 ميل من الأرض، كانت هذه أول علامة على البشر الذين رآهم خلال ثلاثة أشهر.

"كان القمر مكتملاً.. وفوجئت بعاصفة كبيرة"

قال إن الطيار ألقى له شرابًا ثم طار بعيدًا، وعاد لاحقًا على متن قارب سريع من ماريا ديليا. لم تحدد "Grupomar"، التي تدير أسطول الصيد، متى حدثت عملية الإنقاذ، لكنها قالت في بيان إن شادوك وكلبه كانا في حالة "محفوفة بالمخاطر" عند العثور عليهما، ويفتقران إلى المؤن والمأوى، وأن طاقم قارب التونة قدم لهما الرعاية الطبية والطعام والماء.

قال شادوك إن قارب التونة أصبح أرضه، وإن بيلا أصبحت صديقة مع الطاقم. كما شرح كيف التقى هو والكلب. وجدتني بيلا نوعًا ما في وسط المكسيك. قال: "إنها مكسيكية". حاولت العثور على منزل لها ثلاث مرات وواصلت ملاحقتي حتى القارب. إنها أكثر شجاعة مني، وهذا أمر مؤكد".

ربما لهذا السبب لم تغادر بيلا القارب حتى ابتعد شادوك يوم الثلاثاء. لقد اختار بالفعل جينارو روساليس، أحد أفراد الطاقم من مازاتلان، لتبنيها بشرط أن يعتني بها.

قال شادوك إنه سيعود إلى أستراليا قريبًا، وإنه يتطلع إلى رؤية أسرته.

"سأعود مجددا للبحر"

قال أنطونيو سواريز، رئيس "Grupomars"، إن هذه قد تكون الرحلة الأخيرة لماريا ديليا لأنه يقوم بتحديث أسطول الشركة والقارب هو أصغرها ويزيد عمره عن 50 عامًا.

قال سواريز، إذا كان الأمر كذلك، فسيكون "وداعًا رائعًا، بإنقاذ الأرواح البشرية".