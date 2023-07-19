حفنة من "المرجوانا" سببت باعتقال عارضة الأزياء جيجي حديد

ما كان مجهولا طوال أكثر من أسبوع عن عارضة الأزياء الأميركيةGigi Hadid الفلسطينية الأصل، ولم تعلم به وسائل الاعلام الا أمس فقط، هو أن سلطات مطار Owen Roberts الدولي بمدينة جورج تاون، عاصمة جزر كايمان، الشهيرة كمنتجع سياحي وفردوس ضرائبي في بحر الكاريبي، اعتقلتها بعد عثور رجال الجمارك على حفنة من "المرجوانا" في احدى حقائبها.

وكانت عارضة الأزياء، وصلت في 10 يوليو الجاري مع عدد من الأصدقاء على متن طائرة خاصة لقضاء عطلة بالجزيرة، وفقا لخبر قصير ورد عنها في مجلة People الأسبوعية الأميركية، وفيه ذكر ممثل عن حديد، البالغة 28 عاما، أن ما كان بحوزتها من "مرجوانا" اشترته بطريقة قانونية في نيويورك "برخصة طبية" كما قال.

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ذكر أيضا، أن المخدر مسموح للاستخدام الطبي منذ 2017 بكايمان، لذلك ظل سجلها نظيفا "واستمتعت ببقية وقتها في الجزيرة" فيما ذكرت وكالة Cayman Marl Road الكايمانية للأنباء، التي وجدت "العربية.نت" خبر اعتقالها واردا فيها، أن ما تم العثور عليه معها "كان كمية صغيرة، كافية للاستخدام الشخصي". مع ذلك تم اعتقالها واقتيادها إلى مركز احتجاز، تلاه الافراج عنها بكفالة، بعد أن مثلت أمام محكمة، أقرت فيها بالذنب ودفعت غرامة مقدارها 1000 دولار، باسم Jelena Noura Hadid وهو اسمها الحقيقي.

ومن يقم بزيارة حساب خاص في "إنستاغرام" بجيجي، ابنة رجل الأعمال الفلسطيني الأصل محمد حديد، والأم لابنة وحيدة عمرها 3 سنوات من شريكها السابق Zayn Malik المنفصل عنها منذ عامين، سيجد فيه صورا التقطتها أثناء عطلتها التي دامت 5 أيام في الجزيرة.