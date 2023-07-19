كيف يمكنك البقاء على قيد الحياة اذا وجدت نفسك أمام سمكة قرش

مع السفر الداخلي أو الخارجي لقضاء العطلات وارتياد الشواطيء بشكل خاص، يزداد الحذر من أسماك القرش وهجماتها الدموية، لذلك اختارت "العربية.نت" نصائح وردت في الأيام الأخيرة بوسائل اعلام عدة، منها ما لخصه خبير أميركي بأسماك القرش وهجماتها، هو البروفسور Robert Latour أستاذ العلوم البحرية بمعهد Institute of Marine Science في ولاية فيرجينيا.

للسؤال عما يجب عليك القيام به لتبقى على قيد الحياة إذا وجدت نفسك معرّضا في أي وقت لهجمة من سمكة قرش، نصائح واجابات كثيرة، ذكرها البروفسور لاتور في مقابلة أجرتها معه شبكة CBS News التلفزيونية الأميركية، بدأها الثلاثاء الماضي بتأكيده أن هجمات القرش نادرة، الى درجة "أن احتمال اصابة الشخص بصاعقة يزيد عن احتمال عضه بأنياب قرش" كما قال.

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كن حذرا مع المجوهرات

واستشهد الدكتور لاتور ببيانات من جامعة فلوريدا، تؤكد أن 2022 شهد 57 عضة غير مستثارة بالعالم، أي أقل من متوسط 74 عضة غير مستثارة سنويا طوال 10 أعوام. أما كيف يمكنك تجنب هجوم قرشي عليك، فان علماء الأحياء البحرية، يقترحون أن تقوم قبل الذهاب إلى الماء بمسح ضوئي لأي نشاط غير عادي للأسماك، كقفز الصغيرة والمتوسطة منها خارج الماء، لأن قفزها يشير إلى وجود سمكة قرش جوّالة في مكان قريب.



كما المفروض على السابحين ورواد الشاطئ تجنب أي مناطق يصطاد فيها الناس، والقنوات العميقة بين الخط الساحلي والحواجز الرملية البعيدة ومصبات الأنهار، لأنها المفضلة للقرش. ويجب أيضا تجنب السباحة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل "لأن الكثير من هجمات القرش هي حالات خطأ في تحديد الهوية بسبب ضعف القدرة على تحديد الهوية نيابة عن أسماك القرش".

ومن النصائح أيضا ما قاله البروفسور Chris Lowe أستاذ علم الأحياء البحرية ومدير مختبر القرش في جامعة California State University الأميركية، من "عدم ارتداء أي شيء لامع في الماء. كن حذرا مع المجوهرات، وأي شيء يصدر عنه وميض، لأن القرش يبحث دائما عن الأسماك، ويعتقد أن اللمعان هو علامة على وجبة غذائية جاهزة" وفق تعبيره.

لا تخف، ولا تحاول الابتعاد

أما أهم ما يجب عليك أن تفعله إذا لامست سمكة قرش، أو وجدت نفسك قريبا من واحدة "فهو عدم الذعر" وفقا لرأي البروفسورRyan Johnson عالم الأحياء البحرية، والذي قال لصحيفة Daily Star البريطانية: "إذا صادفت سمكة قرش أثناء تواجدك في الماء، فإن الأسوأ هو أن تتصرف مثل الفريسة.. لا تخف، ولا تحاول الابتعاد، بل تمسك بموقفك كل الوقت".





وعودة الى البروفسور لاتور، الذي ينصح بأن تحافظ على اتصال العين مع القرش حين تراه قربك، وأن تستخدم شيئا صلبا، أو يدك للعض على الأنف والخياشيم والعينين. ونصح إذا رأيت سمكة قرش قبل الهجوم "أن تعمل على الخروج من الماء بأسرع وقت ممكن، لكن لا تدر ظهرك وتسبح."

أما المعلومات عن الهجمات القرشية، فتشير الى أن الولايات المتحدة تلقت العام الماضي 72 % من العضات التي تم تسجيلها بمعظم العالم، منها 40 % بولاية فلوريدا وحدها، تليها أستراليا في المرتبة الثانية، بعضات نسبتها 16 % من الإجمالي العام، بحسب ما قرأت "العربية.نت" في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لكنها لم تبلغ في 2022 عن أي قتيل، فيما تمكنت القرش العام الماضي من قتل 5 أشخاص، منهم 2 في مصر و2 بجنوب إفريقيا وواحد بولاية هاواي الأميركية.