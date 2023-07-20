بسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة عريس أردني بعد 4 أيام من زفافه

لم تنتهِ عائلة المهندس الأردني جواد عبدالإله محمد الشبول من استقبال المهنئين بعد بمناسبة زفاف نجلهم الشاب الذي تم يوم الأحد، حتى تفجع برحيله يوم الأربعاء، وسط صدمة وحزن كبيرين اجتاحا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

الشاب المهندس جواد الشبول توفي جراء سكتة قلبية مفاجئة بمنزله في العاصمة الأردنية عمان، بعد مرور أربعة أيام على زفافه.

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إنِّي اقترفتُ العِشقَ

العريس جواد أدرج صورته مع عروسته المفجوعة سارة العمري على صفحته الشخصية على "فيسبوك" وكتب عليها أبيات شعر للشاعر صالح علي: "إنِّي اقترفتُ العِشقَ بعد تمنُّعٍ .. وسَكِرتُ فِيكِ كناسِكٍ مُتصوِّفِ.. تهوِي إليكِ الرُّوحُ، تَهجرُ أضلُعِي.. فأنا القَتِيلُ بلوعَتِي وتلَهُّفِي".

المهندس الراحل درس تخصص هندسة قدرة وطاقة كهربائية من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ويعمل في إحدى الشركات الخاصة، تزوج منذ 4 أيام وذهب مع زوجته برحلة استجمام، ووفق مقربين من الشاب الراحل شعر هناك بتعب مفاجئ وقرر العودة إلى منزلهما في العاصمة عمان، ليعلن عن وفاته في المستشفى يوم الأربعاء بعد إصابته بنوبة قلبية.

وفي يوم 30 ديسمبر 2022 أعلن خطوبته وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جمعني القدر بها وشاء ربي بأن أكون نصيبا لها وأن تكون نصيبا لي فالحمد لله فقد تمت خطوبتي على من اختارها قلبي لأكمل معها المشوار".

كما أضاف المقربون لـ"العربية.نت" أن سكتة قلبية مفاجئة أصابته وأنهت حياته، ليتحول الفرح إلى ترح بغمضة عين، وسط صدمة عروسه وأهله وجميع محبيه.

رثاء عمة العروس

الكثير من عبارات الرثاء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متأثرين بالحادثة الحزينة، إلا أن منشور عمة العروسة المربية سهام العمري كان الأكثر تداولاً.

وكتبت المربية العمري على صفحتها على "فيسبوك": "كان عرساً مميزاً، والجميع في فرحة كبيرة، الكل سعيد الصغير قبل الكبير في عرس الغالية الحبيبة بنت أخي الغالي وزوجته الغالية تم زفاف ابنتهما (المهندسة سارة العمري) على الشاب (المهندس جواد الشبول، وبعد أربعة أيام من العرس جاء القدر ونزف، الآن عزاء الشاب العريس جواد الشبول الذي انتقل إلى جوار ربه عريسا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضافت العمة تقول: "الله يصبرك يا حبيبتي يا سارة اللهم يجعلك من الصابرات المحتسبات عند الله عز وجل رحمة واسعه تملأ الأرض والسماء يا جواد الشبول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وسيشيع جثمانه العريس الراحل اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد بلدة الشجرة الكبير في محافظة إربد إلى مقبرة البلدة.