صدمة تهز لبنان.. كلب يجر كيس قمامة فيه رضيعة حديثة الولادة

في حادثة صدمت اللبنانيين شهدت مدينة طرابلس اللبنانية حادثة مروعة، فقد عثر أحد المواطنين على كيس أسود يجره كلب وبداخله رضيعة على قيد الحياة.

كلب يجر الكيس

في التفاصيل، فقد لاحظ أحد اللبنانيين كلبا يجر كيسا أسود يصدر منه صوت أنين قرب مبنى بلدية طرابلس ليبادر الرجل سريعا بأخذ الكيس ليتبين أن بداخله طفلة رضيعة حديثة الولادة.

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وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، فإن الطفلة نقلت إلى المستشفى مصابة بجروح في أماكن مختلفة من جسدها.

صدمة في لبنان

وكانت الحادثة أثارت صدمة عارمة في لبنان ومدينة طرابلس خصوصا، واستهجانا كبيرا، مما وصفوه "بانعدام الإنسانية" المتمثل في هذه الواقعة.

يأتي ذلك في وقت لم تخرج فيه مدينة طرابلس، وجميع اللبنانيين، من صدمة حادثة الطفلة لين طالب (6 أعوام)، التي توفيت مطلع الشهر الجاري، بعد تعرضها لاغتصاب، فيما لا تزال القوى الأمنية تحقق في الحادثة لكشف ملابساتها.