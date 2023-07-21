بينهم رجلا دفاع مدني.. 3 وفيات داخل بئر قديمة في الأردن

توفي 3 أشخاص في الأردن، بينهم رجلا دفاع مدني، أثناء عملية إنقاذ شخصين من داخل بئر قديمة في منطقة إمرع بمحافظة الكرك جنوب البلاد.

وأعلنت مديرية الأمن العام وفاة إبراهيم حامد الحمايدة ومأمون عيسى الخضور، وإصابة أحد ضباط الصف وهو قيد العلاج.

مادة اعلانية

كما بين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذين تبين أن أحدهما فارق الحياة، وإصابة الآخر.

كذلك أضاف أنه جرى نقل المصابين للمستشفى فيما نُقل المتوفون إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.