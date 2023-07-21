شاهد.. إصابة 41 شخصاً بانفجار غامض في جوهانسبرغ

أدى انفجار هز وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة يوم الأربعاء ولم تعرف أسبابه حتى الآن إلى إصابة 41 شخصا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.
وكانت خدمات الطوارىء قد أفادت في البداية أن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك، بحسب رويترز.
مقطع من الانفجار نشرته وكالة رويترز
بدورها، قالت الشركة في بيان إنه "من غير المرجح" أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات "ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب".
وأضافت "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".
واعتبر بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أن "عدم سقوط وفيات هو معجزة".
إصابة 41 شخصاً
وأسفر الانفجار الغامض عن إصابة 41 شخصا، بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم خطيرة و30 طفيفة، وفق ليسوفي.
وقال ليسوفي إن تحقيقا أوليا أُجري لم يكشف عن سبب الانفجار، لكنه أكد أن "الوضع تحت السيطرة تماما".
وأضاف أن الخبراء "سيحصلون على الصورة الكاملة ويقدمون لنا النصح"، مشيرا إلى أن "الدمار كبير، والوضع سيء (...) لقد حدث الأمر في وقت الذروة".
-
شاهد التلاسن والضرب بتلفزيون لبناني بين إعلامي ووزير سابقأدى تلاسن خلال برنامج "صار الوقت" مساء أمس الخميس بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والاعلامي سيمون أبو فاضل حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين ... الأخيرة
-
تركيا: نتنياهو وعباس سيزوران أنقرة خلال الأسبوع المقبلأعلنت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم الخميس، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزوران تركيا الأسبوع المقبل ... العرب والعالم
-
حاكم دارفور: نحذر من تحول الفاشر لساحة حرب بين الجيش والدعم السريعحذر حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي من خطورة أن تتحول مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور إلى ساحة حرب بين الجيش والدعم ... العرب والعالم