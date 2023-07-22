ما هو فن التراب أو مشهد الراب المصري؟ كيف خرج من تحت الركام إلى شركات الإنتاج الكبيرة؟ لماذا لم يلقَ الاهتمام الرسمي والإعلامي الكافي؟ ما هي أسباب انتشاره وسط الشباب المصري؟ هل يُعبّر الراب المصري عن أفكار وطموحات الشباب؟ هل في الإمكان اعتباره مرآة جديدة لقضايا المجتمع ومشاكله أم موجة غنائية عابرة؟ تشهد الساحة المصرية موجة جديدة من فن الراب، ومنه يتفرّع نوع موسيقي منفصل سُمي بفن التراب (Trap).. وهو نوع موسيقي منفصل دُمج لاحقاً في المدرسة الجديدة للراب، ويهتم بخلق جو موسيقي، لذلك يعتمد على تلحين الكلام بدرجةٍ أكبر وانتقاء الكلام المُقفى البسيط. أما الراب فهو أقوى من حيث الكلمات، ويعتمد على رص الأخيرة في الأداء دون تلحينٍ زائدٍ للحروف أو غناء. ويُطلق لقب رابر على من يؤدي أحد هذين الفنين. أبيوسف، بابلو، ويجز، مروان موسى، شاهين العبقري، الجوكر، حمورابي، عفروتو… أسماء باتت تتردد في صفوف نسبة كبيرة من الشباب المصري المُحب لفن الراب، بعدما أعاد هؤلاء الانتعاش إلى الساحة الفنية المصرية ومنحوها حيوية لم تعهدها من قبل. يَتأرجَحُ فَنُّ الرّابِ في مِصرَ، الَّتي تُعَدُّ حاضِنةَ غالبية الفُنونِ الجَديدةِ في الشَّرقِ الأوسَط، بَينَ الرَّفضِ والقَبولِ، فَما زالَ عَصيًّا عَلَى الهَضمِ لَدَى شَريحةٍ كَبيرةٍ في المُجتَمَعِ المِصريّ، ومَعشوقًا مِن فِئةِ الشَّبابِ الَّتي تَرَى فيه فَنًّا جَديدًا يُعبِّرُ عَن أفكارِهِم وطُموحاتِهِم، ولَم يَتَلقَّ فَنُّ الرّابِ الدَّعمَ الرَّسميَّ اللّازِمَ مِن نِقابةِ الموسيقيّين، وهيَ أكبَرُ كيانٍ مَسؤولٍ عَن الموسيقَى في مِصر. تميز مشهد الراب اليوم بوجود العشرات من المغنيين، ودخول استوديوهات عدة في الإنتاج، وطفرة جيدة في صناعة الموسيقى، وتصوير الفيديو كليب الذي بات عاملاً أساسياً في نجاح الأغنية.

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