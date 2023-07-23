البحرية الأميركية تعزز قدراتها لمواجهة التهديدات الصينية

تتناول حلقة عسكريتاريا لهذا الأسبوع، اختبار الجيش الأميركي لمسيرات مساعدة للمقاتلات في سلاح الجو الأميركي لتخفيض نفقات الحروب المحتملة، وإنشاء ألمانيا لمصنع صواريخ جديد، وعزم كوريا الجنوبية البدء في تصنيع أول مقاتلة أسرع من الصوت في 2024، في حين تستضيف فقرة على الأرض الدكتور ستيف ويلز - الخبير في شؤون القوات البحرية بمركز الأبحاث والاستراتيجية البحرية للحديث عن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الولايات المتحدة في تسليح قواتها البحرية، إثر تنامي التهديدات الصينية.

فقرة أسلحة المستقبل تتناول مواصفات صاروخ CAMM الصاروخ الرئيسي في الدفاعات الجوية البريطانية، فيما تستضيف فقرة سباق التسلح، جون سيدهارت - رئيس قسم الأبحاث بمركز تقرير أسواق الطيران والدفاع للحديث عن تأثير العقوبات الغربية على روسيا على خطط التسلح الهندية بوصفها أكبر مستورد للسلاح الروسي في العالم، كما تتناول فقرة أسلحة غيرت وجه التاريخ مقاتلة ميستير التي تعتبر أول مقاتلة فرنسية أسرع من الصوت.



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