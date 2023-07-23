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The dog Bella, who was rescued with Australian sailor Tim Shaddock after more than two months adrift on the Pacific Ocean, is pictured in Manzanillo, Colima State, Mexico, on July 20, 2023. Shaddock decided to leave his canine companion in Mexico with the captain of the ship that saved them. The Australian sailor and his dog Bella were picked up by a tuna vessel after surviving for weeks on raw fish and rainwater while aboard a storm-struck boat.
الكلبة بيلا

كلبة تاهت مع صاحبها شهرين بالمحيط.. فتخلى عنها بعد إنقاذهما

الكلبة "بيلا" وجدت حياة جديدة مع "أب ثان" في المكسيك بعدما فضّل تيموثي شادوك عدم اصطحابها معه إلى بلده أستراليا

مانزانيو (المكسيك) - فرانس برس
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وجدت "بيلا"، الكلبة التي تقطعت بها السبل لأكثر من شهرين في المحيط الهادئ مع صاحبها البحار الأسترالي تيم شادوك قبل أن تنقذهما سفينة مكسيكية، حياة جديدة في المكسيك مع "أب ثان".

وتمكّن تيموثي شادوك و"بيلا" من البقاء على قيد الحياة بفضل شرب مياه الأمطار وتناول أسماك نيئة، قبل أن تنقذهما سفينة مكسيكية لصيد التونة على مسافة أكثر من 1200 ميل بحري (2200 كيلومتر) من أي ساحل.

من عملية إنقاذ تيموثي شادوك
من 2
  • من عملية إنقاذ تيموثي شادوك
  • من عملية إنقاذ تيموثي شادوك
(2 صور)
من عملية إنقاذ تيموثي شادوك
من عملية إنقاذ تيموثي شادوك
من عملية إنقاذ تيموثي شادوك
من عملية إنقاذ تيموثي شادوك
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وقرر شادوك (54 عاماً) عدم اصطحاب "بيلا" معه إلى أستراليا خشية أن تكون الرحلة الطويلة مرهقة جداً بالنسبة إليها بالإضافة إلى محنتها الأخيرة.

لكن للقصة تتمة سعيدة. فقد تبنى "بيلا" خينارو روساليس (48 عاماً) أحد أفراد طاقم السفينة التي أعادتها إلى الشاطئ، والذي يقول إنه "محب للكلاب وكل الحيوانات".

وقال روساليس لوكالة "فرانس برس" في ميناء مانزانيّو (غرب) حيث وصل شادوك و"بيلا" الثلاثاء: "كنت من أوائل الذين اهتموا بها". وروى قائلاً: "أنا من حضنها لنقلها إلى أحد القاربين الصغيرين" اللذين اقتربا فيهما هو وثلاثة من رفاقه من القارب المنكوب. وأضاف "كانت سعيدة عندما رأتنا".

وأبحر تيم شادوك وكلبته "بيلا" بمركب من مدينة لاباز (شمال غرب المكسيك) في أبريل متوجها إلى بولينيزيا الفرنسية في رحلة كان يُفترض أن يجتاز فيها مسافة ستة آلاف كيلومتر.

لكن سرعان ما وجد نفسه عالقاً في المحيط الهادئ بعدما ألحقت أمواج عاتية أضراراً بمركبه "ألوها توا" وعطلت أجهزته الإلكترونية.

بيلا بعد إنقاذها
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  • بيلا بعد إنقاذها
  • بيلا وتيموثي شادول في قارب الصيادين بعد إنقاذهما
  • تيموثي شادوك
(3 صور)
بيلا بعد إنقاذها
بيلا بعد إنقاذها
بيلا وتيموثي شادول في قارب الصيادين بعد إنقاذهما
بيلا وتيموثي شادول في قارب الصيادين بعد إنقاذهما
تيموثي شادوك
تيموثي شادوك

وبعد وصوله إلى اليابسة، قال شادوك إن بيلا "أشجع مني بكثير". وأوضح الأسترالي أن كلبته، وهي من سلالة مختلطة وذات وبر داكن تتخلله بقع ذهبية، هي في الواقع مكسيكية وعثر عليها تائهة قبل وقت قصير من مغادرته مدينة لاباز الساحلية في المكسيك.

وحاول ثلاث مرات أن يجد لها مأوى، لكنها كانت دائما تلحق به في نهاية المطاف، لذلك قرر أن يصطحبها معه في مركبه. وقال عقب إنقاذه: "إنها حيوان رائع، وأنا ممتن لأنها على قيد الحياة".

"متوترة قليلاً"

وفي يوم الإنقاذ، اضطلع روساليس بمسؤولية تهدئة "بيلا" وتقديم العلاج الأولي لها.

وقال روساليس لوكالة "فرانس برس": "رأى تيموثي العلاج الذي قدمته لبيلا والاهتمام الذي أعطيتها إياه".

بيلا مع خينارو روساليس
من 3
  • بيلا مع خينارو روساليس
  • بيلا
  • بيلا
(3 صور)
بيلا مع خينارو روساليس
بيلا مع خينارو روساليس
بيلا
بيلا
بيلا
بيلا
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وتابع: "أخبرته بأنني أحب الحيوانات، لدي كلب وقطط.. لذلك، قرر أن أكون الأب الثاني لبيلا". وصف روساليس "بيلا" بأنها "سهلة الانقياد".

وقال إنها كانت بصحة جيدة جسدياً، لكن وفقاً لطبيب بيطري فحصها "كانت متوترة قليلاً بسبب الوقت الذي أمضته في البحر".

وبمجرد عودتهما إلى منزله الواقع في مدينة مازاتلان الساحلية، ستلتقي "شقيقها الجديد فيسنتي"، وهو كلب من نوع باغ قال روساليس إنه "مدلل جداً".

وأوضح روساليس: "حيواناتي الأليفة تنام في سريري، وأقوم بتشغيل مكيف الهواء لها. لديها كل الامتيازات".

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