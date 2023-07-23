هجوم بسكاكين في قطار باليابان يوقع جرحى.. والدوافع مجهولة

جرح ثلاثة أشخاص الأحد في هجوم بسكاكين على متن قطار بغرب اليابان، فيما أعلنت الشرطة توقيف رجل مشتبه به.

ونقل الضحايا إلى أحد المستشفيات بسبب جروح لا تهدد حياتهم، بحسب ما قال رجل الإطفاء تيتسويا ساكاغمي لوكالة "فرانس برس".

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والجرحى هم سائق قطار في العشرينات من عمره وراكبان، أحدهما عشريني والآخر سبعيني.

وقالت الشرطة لـ"فرانس برس" إن المشتبه به الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، كان يحمل ثلاث سكاكين حين ألقي القبض عليه في محطة رينكو تاون في منطقة أوساكا (غربا).

وأكّدت أنه أوقف بتهمة الشروع بالقتل مشيرةً إلى أنه اعترف بتنفيذ الهجوم. وأضافت أنها لا تزال تحقق في دوافعه.

والجرائم العنيفة نادرة في اليابان، حيث معدل القتل منخفض والقوانين التي تمنع حيازة السلاح من الأكثر صرامة في العالم.