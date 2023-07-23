"البعد الآخر".. حوار خاص مع مدعي عام المحكمة الجنائية

تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وخصصت الجزء الأكبر من الحلقة لتسليط الضوء على التحقيقات في جرائم حرب وجرائم جديدة ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور وأخرى جديدة وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة في السودان.

خان يعرض لأبرز ملامح القضايا المرفوعة ضد أركان النظام السوداني السابق بمن فيهم الرئيس السابق عمر حسن البشير. وينفي المدعي العام علمه بمكان وجوده، منتقدا عدم تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الدولية.

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كذلك يتطرق كريم خان إلى سير التحقيقات في ليبيا ويعرض للوضع في الكونغو الديمقراطية والتي عاد منها مصدوما، بعد ما عاينه على الأرض. وردا على الانتقادات الموجهة إلى المحكمة حيال إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقول المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إن لديه أسبابا تجعل القضية المرفوعة ضده قوية.