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This handout picture released bythe Bolivarian National Guard (GNB) shows a member of GNB's First Company of Detachment Nº212 pointing to an appliance where an unidentified man allegedly tried to traffic close to 150,000 fake dollars from Colombia and was arrested in the border city of San Antonio del Tachira, Venezuela on July 22, 2023. (Photo by Handout / Bolivarian National Guard / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BOLIVARIAN NATIONAL GUARD - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BOLIVARIAN NATIONAL GUARD - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
النقود المزورة التي عثر عليها

150 ألف دولار مزورة.. خبأها فنزويلي في راديو لتهريبها

قبض عليه أثناء عملية تفتيش روتينية عند نقطة عسكرية بين فنزويلا وكولومبيا

سان كريستوبال (فنزويلا) – فرانس برس
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أوقف فنزويلي لدى وصوله إلى بلاده قادماً من كولومبيا ومعه حوالي 150 ألف دولار مزورة، وفق ما أفاد محضر عسكري اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وقبض عليه أثناء عملية تفتيش روتينية عند نقطة عسكرية في بيراكال بين مدينتي سان أنطونيو ديل تاتشيرا في فنزويلا وكوكوتا في كولومبيا.

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وعثر العناصر على أوراق نقدية "مخبأة في راديو محمول"، و"بعد فحصها وجدوا أنها دولارات مزيفة. في المجموع، أحصوا 148700 بالعملة الأميركية" وفق المحضر.

النقود المزورة التي عثر عليها
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  • النقود المزورة التي عثر عليها
  • النقود المزورة التي عثر عليها
  • النقود المزورة التي عثر عليها
(3 صور)
النقود المزورة التي عثر عليها
النقود المزورة التي عثر عليها
النقود المزورة التي عثر عليها
النقود المزورة التي عثر عليها
النقود المزورة التي عثر عليها
النقود المزورة التي عثر عليها
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وحذّرت فنزويلا مراراً من تداول الدولارات المزيفة، ويسجّل قسم التحقيقات الجنائية أربع إلى خمس شكاوى في هذا السياق شهرياً.

فالدولار أصبح في الواقع العملة المستخدمة في فنزويلا التي شهدت أزمة غير مسبوقة وتضخماً مفرطاً. وتبقى العملة الرسمية البوليفار لكن الحكومة تبرر الاستخدام غير الرسمي للدولار على أنه "صمام" في مواجهة "الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن"، حسب وصفها.

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