الإهمال يقتل تلميذات بمدرستهن بعد انهيار سقف خلال تمرين رياضي

انهار السقف الإسمنتي لصالة ألعاب رياضية في مدرسة في مدينة تشيتشيهار بالصين، مما أسفر عن مقتل 11 يعتقد أن كثيرين منهم لاعبات للكرة الطائرة صغيرات في السن.

وقالت السلطات إن تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى ربما يكون السبب في انهياره.

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وحاصرت الأنقاض في بداية الأمر 15 شخصاً تحتها، وعلمت وسائل إعلام رسمية في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي أن السلطات انتشلت آخر تلميذة من تحت الأنقاض ولم يبد أنها على قيد الحياة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلاً عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة أن الانهيار وقع في مدرسة في حي لونغشا في مدينة تشيتشيهار بإقليم هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين في الساعة 2:56 عصراً بالتوقيت المحلي أمس الأحد.

وقال والد إحدى اللاعبات لصحيفة "تشاينا يوث ديلي" وهو منتظر عند مستشفى محلي في انتظار سماع أخبار عن ابنته البالغة من العمر 16 عاماً إن فريقاً من لاعبات الكرة الطائرة كان يتدرب داخل الصالة عند وقوع الحادث.

ولم يتضح بعد إن كان هناك أي بالغين بين القتلى.















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وذكرت السلطات أن 19 شخصاً كانوا داخل صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث وتمكن أربعة منهم من الهرب.

وشهدت تلك المنطقة ومناطق أخرى عديدة في الصين هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع مما تسبب في فيضانات ودمار في بعض الأماكن.

وذكرت "شينخوا" أن تحقيقاً أولياً أظهر أن عمال بناء وضعوا بشكل غير قانوني مادة البيرلايت التي يمكنها أن تمتص المياه بشكل كبير على سطح صالة الألعاب الرياضية خلال بناء مبنى تعليمي ملاصق لصالة الألعاب الرياضية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هطول الأمطار أسفر عن تشبع تلك المادة بالمياه مما أدى إلى ثقل وزنها وانهيار السقف.

وأضافت "شينخوا" أن تحقيقاً موسعاً يجري في الحادث، وأن أفراداً مسؤولين في شركة البناء محتجزون لدى الشرطة.