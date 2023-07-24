الإهمال يقتل تلميذات بمدرستهن بعد انهيار سقف خلال تمرين رياضي
تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى الواقع في مدينة تشيتشيهار بالصين ربما يكون السبب في انهياره
انهار السقف الإسمنتي لصالة ألعاب رياضية في مدرسة في مدينة تشيتشيهار بالصين، مما أسفر عن مقتل 11 يعتقد أن كثيرين منهم لاعبات للكرة الطائرة صغيرات في السن.
وقالت السلطات إن تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى ربما يكون السبب في انهياره.
وحاصرت الأنقاض في بداية الأمر 15 شخصاً تحتها، وعلمت وسائل إعلام رسمية في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي أن السلطات انتشلت آخر تلميذة من تحت الأنقاض ولم يبد أنها على قيد الحياة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلاً عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة أن الانهيار وقع في مدرسة في حي لونغشا في مدينة تشيتشيهار بإقليم هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين في الساعة 2:56 عصراً بالتوقيت المحلي أمس الأحد.
وقال والد إحدى اللاعبات لصحيفة "تشاينا يوث ديلي" وهو منتظر عند مستشفى محلي في انتظار سماع أخبار عن ابنته البالغة من العمر 16 عاماً إن فريقاً من لاعبات الكرة الطائرة كان يتدرب داخل الصالة عند وقوع الحادث.
ولم يتضح بعد إن كان هناك أي بالغين بين القتلى.
وذكرت السلطات أن 19 شخصاً كانوا داخل صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث وتمكن أربعة منهم من الهرب.
وشهدت تلك المنطقة ومناطق أخرى عديدة في الصين هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع مما تسبب في فيضانات ودمار في بعض الأماكن.
وذكرت "شينخوا" أن تحقيقاً أولياً أظهر أن عمال بناء وضعوا بشكل غير قانوني مادة البيرلايت التي يمكنها أن تمتص المياه بشكل كبير على سطح صالة الألعاب الرياضية خلال بناء مبنى تعليمي ملاصق لصالة الألعاب الرياضية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هطول الأمطار أسفر عن تشبع تلك المادة بالمياه مما أدى إلى ثقل وزنها وانهيار السقف.
وأضافت "شينخوا" أن تحقيقاً موسعاً يجري في الحادث، وأن أفراداً مسؤولين في شركة البناء محتجزون لدى الشرطة.
-
السد يتعاقد مع قائد المغرب رومان سايس- أعلن السد القطري يوم الاثنين التعاقد مع رومان سايس قائد منتخب المغرب قادماً من بيشكتاش التركي.وكتب السد في حسابه على "تويتر" أنه ضم المدافع المغربي ... رياضة عربية
-
بايرن يعير حارسه نوبل إلى شتوتغارتكشفت تقارير إخبارية أن حارس المرمى ألكسندر نوبل لصدد الانضمام إلى صفوف شتوتغارت الألماني لكرة القدم بعقد إعارة لمدة موسم واحد من بايرن ميونخ حامل لقب ... رياضة عالمية
-
أنشيلوتي: بيلنغهام لاعب وسط متكاملأثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على اللاعب جود بيلنغهام ووصفه بأنه "لاعب خط وسط متكامل"، وذلك بعد أن سجل مشاركته ... رياضة عالمية