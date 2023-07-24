اليونان.. حرائق مستعرة وعمليات إجلاء واسعة تتنقل بين الجزر

تم إجلاء أكثر من 2500 شخص كإجراء احتياطي ليلا من كورفو في اليونان حيث يشتعل حريق في شمال هذه الجزيرة السياحية، كما أعلن ناطق باسم رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال يانيس ارتوبيوس إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت إلى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد الاثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

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وواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير الأحد في جزيرة رودوس السياحية، تسبّب بـ "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق"، وشملت نحو 30 ألف شخص، على خلفية موجة حر أدّت إلى تأجيج الحرائق.









وانتظر مئات السياح الأحد في مطار رودوس الدولي الواقع في شمال غربي الجزيرة بحثاً عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.

ومنذ بداية الصيف، طال ارتفاع درجات الحرارة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم. وقد يُعتبر شهر تموز/يوليو الحالي أكثر الأشهر سخونة على وجه الأرض، وفقًا لخبراء، على خلفية الاحترار المناخي.

واستمر الحريق الأحد لليوم السادس على التوالي في جنوب شرقي الجزيرة.

وحذر المتحدث باسم عناصر الإطفاء فاسيليس فاتراكوغيانيس، خلال مؤتمر صحافي في نهاية اليوم، من أنّ "الظروف (الجوية) تبقى قاسية (...)"، بينما سجّلت الحرارة 46 درجة مئوية في جنوب غربي البلاد. وأضاف أنّ "جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى". وتابع المتحدث "اليوم (الأحد) اندلع 64 حريقاً جديداً" في جميع أنحاء البلاد.

إلغاء رحلات

في جزيرة إيفيا الواقعة على بعد مئة كيلومتر فقط من أثينا والتي اجتاحتها حرائق مدمّرة خلال صيف العام 2021، كان لا بدّ من إخلاء الكثير من المناطق السكنية بسبب الحرائق.

وأوضح المتحدث أنّ الحريق الذي حُشد أكبر عدد من عناصر الإطفاء من أجل إخماده، ما زال حريق جزيرة رودوس.

وتُعد جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا خصوصا.

وعملت في المنطقة عشر طائرات "كانادير" و8 مروحيات، ونحو 50 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي ما زالت رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة تؤججه على الجزيرة.

وأجلي نحو 30 ألف شخص من منازلهم أو من الفنادق بينهم 19 ألف شخص تقريبا من باب الاحتياط، ونقل 16 ألفاً برا وثلاثة آلاف بحرا.

وأخليت 12 بلدة من بينها ليندوس، إحدى القبلات السياحية الرئيسية في الجزيرة.

وانتظر مئات السياح الأحد في مطار رودوس الدولي الواقع في شمال غربي الجزيرة رحلات العودة.

وفاقت الحرارة في اليونان الأحد 40 درجة مئوية في أماكن عدة. وفي وسط البلاد وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بلغت الحرارة 45 إلى 46,4 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وفقًا لمرصد أثينا الوطني.

وفقاً لمصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، من المتوقّع أن تظل درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية مع توقّع 41 إلى 42 درجة مئوية في بيلوبونيز وفي وسط البلاد الاثنين.

ومن المتوقع أن تبدأ موجة حر جديدة الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة على الأقل، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.