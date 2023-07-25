علاقة عاطفية تجمع بيل غيتس وأرملة رئيس "أوراكل".. ما القصة؟

بعد عامين من إعلان انفصاله عن شريكة حياته، يعيش الملياردير الأميركي بيل غيتس، علاقة عاطفية تجمعه بأرملة رئيس شركة "أوراكل" الراحل بولا هيرد.

ورصدت الكاميرات الثنائي معا في العديد من الأحداث الرياضية منذ العام الماضي، فقد شوهدا جالسين بجانب بعض في كأس Laver في O2 Arena في لندن في سبتمبر 2022، وبطولة أستراليا المفتوحة في يناير 2023.

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وذكر مصدر "إن علاقتهما معروفة على نطاق واسع"، وفق ما نقلته مجلة "بيبول"، لكن لا توجد تأكيدات عن صفة رسمية لهذه العلاقة حتى فبراير 2023.

كما ظهرت شائعات عن خطوبة غيتس وهيرد بعد أن تم تصوير الأخيرة وهي ترتدي خاتما أثناء خروجها مع غيتس في مدينة نيويورك.

إلا أن متحدثا باسم المؤسس المشارك لشركة Microsoft أكد أن الخاتم تعود ملكيته إلى السيدة الثرية ولا يرمز لارتباطهما.

من هي بولا هيرد؟

وبولا هيرد هي أرملة الرئيس الراحل لشركة "أوراكل"، مارك هيرد، الذي توفي في أكتوبر من عام 2019، بعد 30 عاما من زواجه منها.

وتخرجت بولا من جامعة تكساس في أوستن بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1984.

وبعد التخرج، عملت لعقود في مجال المبيعات والإدارة في شركة البرمجيات "ناشونال كاش ريجيستر"، وهي واحدة من أكبر مزودي البرامج والأجهزة والخدمات للبنوك وشركات التجزئة.

وبولا هي متبرعة منذ زمن طويل بسخاء شاركت وزوجها الراحل في العديد من حملات التبرع. وقد ساعدت حملة لها جامعة بايلور في تكساس في الوصول إلى علامة المليار دولار بعد أن تبرعت بسبعة ملايين دولار في عام 2021. وهي أم لبنيتن من زوجها الراحل، هما كاثرين وكيلي.

طلاق بعد زواج لـ 27

وفي وقت سابق، قال غيتس لـ"بي بي سي" إنه يعتزم العثور على الحب مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته. وقال: "بالتأكيد، أنا لست إنسانًا آليًا".

جاءت هذه الأنباء بعد نحو عامين من إعلان بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس، انفصالهما، وقد تم الانتهاء من طلاقهما رسميا في أغسطس 2021.

وأعلن الثنائي انفصالهما بعد 27 عاماً من الزواج، في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر يوم 3 مايو 2021، والزوجان لهما 3 أبناء أصغرهم عمره 18 عاماً.