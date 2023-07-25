فقد الوعي وتمزقت رئته.. بسبب صراخه إعجابا بفرقته الموسيقية

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تعرض شاب صيني يبلغ من العمر 19 عاماً لثقب بالرئة بسبب شدة صراخه إعجاباً بفرقته الموسيقية المفضلة.
وأصيب الشاب بحالة تعرف عالميا باسم "استرواح الصدر"، ويحدث عندما يتسرب الهواء إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر.
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والشاب كان يصرخ بحماس خلال أداء الفرقة عندما شعر فجأة بألم حاد في صدره وبدأ يعاني من صعوبة في التنفس ثم أغمي عليه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كما تم نقل الشاب إلى المستشفى، حيث خلص الأطباء إلى أنه أصيب بتمزق في إحدى رئتيه.
وتمكن الأطباء من إزالة الهواء الزائد وتخفيف الضغط على رئته المصابة.
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