سبح وهو ينزف بغزارة.. مشهد مرعب لنجاة شاب من فك قرش أبيض

نجا راكب أمواج شاب بأعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا.
A young surfer has saved his own life after being attacked by a Great White Shark off popular Gnarabup beach in the South West.— 9News Perth (@9NewsPerth) July 24, 2023
He paddled 600 metres to shore bleeding heavily, before he was helped by a nurse on the sand then rushed to hospital. @emmalegriffiths #9News pic.twitter.com/hY3enlsYZ6
وتمكن "الرجل المحظوظ" الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.
وأعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت هجمات أسماك القرش على البشر، ما أثار فزع المصطافين في عدد من دول العالم.
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