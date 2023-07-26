اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار تويتر الجديد

مفاجأة من مسلسل "سمبسون".. تنبأ بشعار تويتر الجديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضجة جديدة أثارها مسلسل "سمبسون" الأميركي الشهير، حول "التنبؤ بالمستقبل"، فالمسلسل تعرض لأحداث عديدة بدت خيالية حين عُرضت، لكنها تحولت إلى واقع.

حريق يلتهم حاملة سيارات كانت في طريقها إلى مصر قصص اقتصادية سيارات حريق يلتهم حاملة سيارات كانت في طريقها إلى مصر

تنبأ بالشعار الجديد

آخر هذه التنبؤات تحويل الملياردير الأميركي إيلون ماسك اسم تطبيق "تويتر" إلى "إكس" (X).

مادة اعلانية

فور إعلان ماسك اسم "إكس" وكشف النقاب عن شكل الشعار، وهو نسخة منمقة بالأبيض والأسود للحرف (X)، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صورة للقطة من المسلسل، معتبرين أنها "تنبأت" بهذا التغيير.

تطبيق X

ففي عام 2012، أظهرت حلقة من "سيمبسون"، هومر وهو يستخدم تطبيقا يشبه شعاره شعار "إكس" الجديد.

من مسلسل سبمسون
من مسلسل سبمسون

وشوهد هومر في الحلقة التي حملت عنوان "Ned 'n' Edna's Blend Agenda"، وهو يستخدم هاتفه الذكي، ليظهر تطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفه، يشبه إلى حد بعيد شعار X الجديد.

توقعات مذهلة

يشار إلى أن مسلسل عائلة سمبسون يشتهر بالتنبؤ بعدد من الأحداث، بما في ذلك جائحة كورونا ورئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة.

واستمر المسلسل لمدة 33 عاما، وتطرق إلى مجموعة واسعة من الموضوعات على مدار 750 حلقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط