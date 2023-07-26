مفاجأة من مسلسل "سمبسون".. تنبأ بشعار تويتر الجديد

ضجة جديدة أثارها مسلسل "سمبسون" الأميركي الشهير، حول "التنبؤ بالمستقبل"، فالمسلسل تعرض لأحداث عديدة بدت خيالية حين عُرضت، لكنها تحولت إلى واقع.

تنبأ بالشعار الجديد

آخر هذه التنبؤات تحويل الملياردير الأميركي إيلون ماسك اسم تطبيق "تويتر" إلى "إكس" (X).

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فور إعلان ماسك اسم "إكس" وكشف النقاب عن شكل الشعار، وهو نسخة منمقة بالأبيض والأسود للحرف (X)، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صورة للقطة من المسلسل، معتبرين أنها "تنبأت" بهذا التغيير.

تطبيق X

ففي عام 2012، أظهرت حلقة من "سيمبسون"، هومر وهو يستخدم تطبيقا يشبه شعاره شعار "إكس" الجديد.

وشوهد هومر في الحلقة التي حملت عنوان "Ned 'n' Edna's Blend Agenda"، وهو يستخدم هاتفه الذكي، ليظهر تطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفه، يشبه إلى حد بعيد شعار X الجديد.

توقعات مذهلة

يشار إلى أن مسلسل عائلة سمبسون يشتهر بالتنبؤ بعدد من الأحداث، بما في ذلك جائحة كورونا ورئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة.

واستمر المسلسل لمدة 33 عاما، وتطرق إلى مجموعة واسعة من الموضوعات على مدار 750 حلقة.