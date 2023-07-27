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David Grusch, former National Reconnaissance Office representative on the Defense Department's Unidentified Aerial Phenomena Task Force, testifies during House Oversight & Accountability Committee's National Security, the Border, and Foreign Affairs Subcommittee's hearing on Unidentified Anomalous Phenomena: Implications on National Security, Public Safety, and Government Transparency at the U.S. Capitol Hill in Washington, U.S., July 26, 2023. REUTERS/Elizabeth Frantz
ديفيد غروش أمام الكونغرس

ضابط استخبارات أميركي: السلطات تخفي أدلة على وجود كائنات فضائية

ديفيد غروش قال أمام لجنة في الكونغرس إنه غير قادر على عرض تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع بصورة علنية، لأن المعلومات سرية

العربية.نت
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أكد ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية أمام لجنة في الكونغرس، أن البشر ليسوا الوحيدين في الكون، مشيراً إلى أن السلطات تخفي أدلة على وجود كائنات فضائية، بينها بقايا جسم مجهول.

وأشار ديفيد غروش، الأربعاء، إلى أنه مقتنع "تماماً" بأن الولايات المتحدة تحوز جسماً طائراً مجهولاً اعتبرته السلطات الأميركية "ظاهرة غريبة غير مُحددة" ("UAP").

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وقال غروش: "أدركت في إطار ممارسة مهامي أن ثمة برنامجاً يرمي إلى استعادة بقايا جهاز مجهول وتحليلها"، لفهم كيفية عمله.

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وتابع: "اتخذت بعد الاستناد إلى بيانات جمعتها، قراري بمشاركة ما توصّلت إليه مع الأعلى رتبةً مني وعدد كبير من أعضاء المفتشية العامة، وأن أصبح مُبلغاً".

وأشار الضابط السابق الذي تلقى عدداً كبيراً من الأسئلة خلال الجلسة، إلى أنه غير قادر على عرض تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع بصورة علنية، لأن المعلومات سرية. ورأى أن الحكومة الأميركية تخفي معلومات عن العامة والكونغرس الأميركي. وأكد أنه تمكن من أن يستجوب "شخصياً" أشخاصاً لديهم معرفة مباشرة بوجود هذا الجسم الطائر غير الأرضي.

وقال إن "أقوالي تستند إلى معلومات تلقيتها من أفراد خلفياتهم المرتبطة بخدمة البلاد معروفة، وقد أطلعني كثيرون على أدلة دامغة على شكل صور فوتوغرافية ووثائق رسمية وشهادات شفوية سرية".

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