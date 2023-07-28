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شاهد.. الذعر يدب بشاكيرا من جرذ ظهر وهي تسجل أغنية جديدة

النجمة الكولومبية- اللبنانية اعترفت أنها شعرت بخوف "مفاجيء ومختلف" أثناء تسجيل الفيديو الموسيقي للأغنية

لندن- العربية.نت
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نشرت النجمة العالمية شاكيرا فيديو جديد لها في حسابها بموقع "Instagram" من كواليس تصوير أغنية جديدة كانت تقوم بتسجيلها الأربعاء، اسمها Copa Vacia أو "كأس فارغة" حين ظهر قربها جرذ وهي تقوم بدور "حورية" مستلقية على نفايات "سينوغرافية" اصطناعية، فشعرت بذعر شديد وراحت تصرخ.

ومازحت المغنية الكولومبية- اللبنانية أكثر من 88 مليونا يتابعونها في "إنستغرام" وكتبت تعليقا في الموقع قالت فيه: "الأشياء التي تحدث حتّى لحوريات البحر" في اشارة الى الجرذ الذي رأته يتقدم نحوها.

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واعترفت النجمة البالغة 46 عاما، أنها شعرت بخوف "مفاجيء ومختلف" أثناء تسجيل الفيديو الموسيقي للأغنية التي شاركها فيها المغني الكولومبيManuel Turizo في مواقع التواصل. الا أن كثيرين ممن علقوا على ظهور الجرذ، اعتبروه محظوظا.

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