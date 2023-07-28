في "لبنان".. الكشف عن أحد أضخم "الصندويشات" في العالم
تشتهر شطيرة "بولونيا" في مدينة لبنان بوسط ولاية بنسلفانيا الأميركية بنكهتها المميزة المدخنة والحمضية في آن واحد
كشف الستار عن شطيرة (صندويش) محشوة بلحم "بولونيا" ضخمة، وصِفت بأنها واحدة من أكبر الشطائر في العالم، في معرض بمدينة لبنان بوسط ولاية بنسلفانيا الأميركية.
وأعد طاقم كبير من المتطوعين يعرف باسم "أمن بولونيا" الشطيرة وطولها 45.7 متر، ليل الثلاثاء، في معرض بمدينة لبنان.
وتشتهر شطيرة "بولونيا" في هذه المدينة بنكهتها المميزة المدخنة والحمضية في آن واحد.
وتبرع رعاة بمبلغ 100 دولار مقابل كل "قضمة" يبلغ طولها قدماً من الشطيرة.
وتم التبرع بالعائد لكنائس المدينة، ولجهودها في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
وأفاد تقرير لموقع "بنسلفانيا لايف" بأن فريق "أمن بولونيا" التطوعي استخدم 600 شريحة من جبن البروفولوني، و1200 شريحة من لحم "بولونيا" البارد لصناعة 900 شطيرة ملتصقة ببعضها، استمتع رواد المعرض بالتهامها مجاناً ليل الثلاثاء.
يذكر أن مدينة لبنان تقع على بعد 116 كيلومتراً تقريباً شمال غرب مدينة فيلادلفيا.
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