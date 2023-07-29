عنف وإهانة وعدوانية.. معركة بين رفيقة أشهر نجوم فرنسا وأبنائه

أقامت هيرومي رولان، التي يُشار إلى أنها "المعاونة المنزلية" لنجم السينما الفرنسية آلان ديلون، دعوى على أبناء الممثل الثلاثة "بتهمة أعمال عنف وافتراء وسرقة"، على ما أعلن القضاء الجمعة.

وأشارت رولان في الدعوى إلى أن "أبناء ديلون هم مَن خططوا لأعمال عنف تعرضت لها على أيدي رجال أمن في الخامس من يوليو 2023"، عندما طُردَت من منزل الممثل في دوشي مون كوربون (وسط فرنسا)، على ما أفاد في بيان المدعي العام في مونتارجي التي تبعد حوالي مئة كيلومتر إلى جنوب باريس.

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وكان أبناء الممثل الثلاثة، أنوشكا وآلان فابيان وأنطوني، أقاموا في الخامس من يوليو دعوى على مَن يصفونها بـ"المعاونة المنزلية" للنجم البالغ 87 عاماً.

وشكا المدّعون سلوك رولان "المهين والعدواني" تجاه والدهم وتجاههم، بحسب بيان يعود إلى الأربعاء للمدعي العام لمونتارجي.

وأشارت النيابة العامة في البيان إلى أن آلان ديلون انضم إلى الدعوى "بتصريح موقع مرفق بها".

وأقام كبير الأبناء أنطوني ديلون دعوى ثانية على المعاونة المنزلية بتهم "العنف المتعمد واحتجاز شخص ضعيف واستغلال الضعف وممارسة المضايقات المعنوية"، مشيراً إلى أنها تستند إلى "وقائع سجلت خلال أكثر من عام ونصف عام"، على ما قال لوكالة "فرانس برس".

إلا أن هيرومي رولان، الستينية التي صُرِفت في 5 يوليو من المنزل الذي اشتراه النجم في سبعينات القرن العشرين في دوشي مون كوربون، نفت في كتاب إلى المدعي العام في مونتارجي التهم الموجهة إليها.

وأفاد وكيل أبناء ديلون المحامي كريستوف أييلا بأن رولان التي انتقلت للعيش مع النجم أظهرت منذ تعرضه لأزمة في القلب والأوعية الدموية عام 2019 "قدراً متزايداً من العدوانية والاستخفاف والإهانة تجاهه وتجاه أبنائه".

وكان آلان ديلون وصف رولان بأنها "رفيقته اليابانية" وذلك في فيلم وثائقي على قناة "تي. في. 5 موند" عام 2021، وأشاد بحضورها "طوال فترة النقاهة" التي أمضاها. وشوهدت إلى جانبه خلال جنازة النجم جان بول بلموندو في سبتمبر 2021 ورافقته في الربيع لعرض فيلم نجله آلان فابيان.